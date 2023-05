Süllyedő hajó ejtette fogságba utasait az egyiptomi „Bermuda-háromszögben”

A Carlton Queen egy 42 méter hosszú hajó, április 24-én süllyedt el, miután az oldalára borult az egyiptomi Hurghada partjaihoz közel, melyet a helyiek csak az „egyiptomi Bermuda-háromszögnek” neveznek – számol be a Daily Mail.

Az 53 éves David Taylor is a hajón tartózkodott a baleset idején. A férfi a The Telegraphnak így nyilatkozott: „Tudtam, hogy valami nincs rendben, amikor láttam, hogy halak úszkálnak a kabinom ablakán kívül.” A férfi elmondása alapján az ablakából a kék eget kellett volna látnia, és nem a tenger vizét.

🔴 “I knew something was wrong when I could see fish swimming outside my cabin room’s window”

Within an hour, the Carlton Queen had sunk to the bottom of the sea https://t.co/6APGRR6vEN

— The Telegraph (@Telegraph) May 15, 2023