Petri Bernadett: A lobbi és a korrupció között van egy szürke sáv, ahol jól és könnyen lehet mozogni

Annak ellenére, hogy az Európai Unió vezetése nap nap után ítéli el a tagállamokban zajló korrupciót, antikorrupciós intézkedéseket jelent be, egyes tagállamok esetében pedig a korrupcióra és jogállamiságra hivatkozva tartja vissza a jogosan járó forrásokat, arról már jóval kevesebbet beszélnek, hogy több mint tizenkétezer piaci és nem piaci szereplő lobbizik a saját érdekében. Az átláthatóság jegyében működő uniós adatbázisból viszont csak az derül ki, hogy a multinacionális nagyvállalatok akár évi több millió eurót is elköltenek Brüsszelben, a több mint háromezer NGO esetében pedig még az összeg is rejtély marad, nemhogy azoknak a politikusoknak és tisztségviselőknek a neve, akikkel kapcsolatba léptek. Az uniós lobbi működéséről Petri Bernadett-tet, az uniós intézményrendszer jogi szakértőjét kérdeztük.