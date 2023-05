Heves harcok dúlnak Bahmutnál, sok az ukrán sebesült, és több orosz parancsnok is elesett

Róma, Berlin és Párizs után Londonban folytatta nyugat-európai körútját Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök katonai és humanitárius támogatásokról tárgyalt és egy vadászgép-koalíció felállítását sürgette. A britek nagy hatótávolságú rakétákat és drónokat, a franciák és a németek pedig további tankokat ígértek Ukrajnának. Közben Bahmutnál tovább folynak a harcok.

Bahmut közelében, az ostrom alatt álló donyecki városnál egy mozgókórházzá alakított busz várja a sebesült ukrán katonákat, hogy elszállítsa őket a frontról. A hónapok óta tartó ütközet túlélői szerint a harcok rendkívül hevesek.

„Egy aknavetővel közvetlenül a lábamat találták el. Amikor szállítottak, az nagyon nehéz volt, még egy tank is tüzet nyitott ránk. A sisakom mentett meg, mert nem tört el. Nagyon kemények a harcok, az oroszok egyre csak jönnek és jönnek” – mondta egy sebesült katona.

Több orosz parancsnok is elesett a harcokban

Az ukrán szárazföldi erők parancsnoka hétfőn arról számolt be, hogy a nehéz körülmények ellenére sikerült területet szerezniük Bahmutnál. Az orosz védelmi minisztérium szerint bár a városban fokozódott az ukrán ellentámadás, eddig visszaverték azokat. Azt a moszkvai tárca szóvivője is elismerte, hogy több orosz parancsnok is elesett az összecsapásokban.

Közben a The Washington Post a Pentagonból kiszivárgott titkos hírszerzési iratok alapján arról írt, hogy a Bahmutnál állomásozó zsoldoscsoport vezetője még januárban alkut ajánlott az ukránoknak. Az amerikai lap szerint Jevgenyij Prigozsin egy afrikai találkozón információkat akart átadni az orosz csapatok harcállásairól, cserébe pedig szabad bevonulást kért Bahmut városába. A Wagner-vezér tagadta a vádakat.

„A The Washington Post által felvetett spekulációkról annyit mondanék, hogy bedobnak egy információt, aztán törlik, majd bedobnak egy újat. Komolyan mondom, teljes bizonyossággal állíthatom, az ukrajnai konfliktus kezdete óta nem jártam Afrikában” – fogalmazott Jevgenyij Prigozsin, a Wagner zsoldoscsoport vezetője.

Vadászgép-koalíciót szorgalmaz Zelenszkij

Közben Volodimir Zelenszkij Róma, Berlin és Párizs után hétfőn továbbutazott az Egyesült Királyságba, ahol Rishi Sunak brit kormányfővel egyeztetett elsősorban fegyverszállításokról. Az ukrán elnök megköszönte a szigetország eddigi katonai támogatását, majd egy vadászgépeket átadó nemzetközi koalíció felállítását sürgette.

„Nem mi irányítunk az égen, ezt nem titkoljuk, hiszen a britek valódi partnereink. Rishi Sunak is mindent tud, ami a csatatéren történik. Szeretnénk létrehozni egy vadászgép-koalíciót, amivel kapcsolatban bizakodó vagyok” – mondta Volodimir Zelenszkij.

Bár a brit kormányfő nem ígért harci repülőket, kijelentette, hogy támogatja a koalíciót. Az Egyesült Királyság pedig már vállalta, hogy ukrán pilótákat képeznek ki F–16-os vadászgépek használatára.

London – a tankok és a nagy hatótávolságú rakéták után – katonai drónokat is küldene Ukrajnának.

A Kreml negatívan értékeli az újabb brit fegyverek ígéretét. Az orosz elnöki szóvivő kiemelte, hogy a további szállítmányok sem változtatják meg a konfliktus állását, de mindenképpen több harchoz és pusztításhoz vezetnek.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk