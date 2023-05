Először lesz női vezetője az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezetének

Pope-ot hétfőn választották meg a bevándorláspárti kormányközi szervezet tagállamainak képviselői eddigi főnöke, a portugál António Vitorino főigazgató helyére. A 49 éves Amy Pope ezzel az 1951-ben alapított szervezet első női vezetője lesz. Mandátuma öt évre szól és október elsejével kezdődik.

Pope eddig Vitorino helyetteseként szolgált, majd vele szemben indult a szervezet főigazgatói posztjáért. Az Egyesült Államok, amely határozottan támogatta Pope jelöltségét, üdvözölte megválasztását.

Pope a Twitteren közölte, hogy alázattal fogadja és megtiszteltetésnek veszi, hogy átveheti a szervezet vezetését.

„Kész vagyok minden tagállammal és globális partnerünkkel együttműködni, hogy szabadjára engedhessük a hatékony, rendezett és emberséges migráció jelentette lehetőségeket” – írta mikroblogján.

Humbled and honored to be chosen as the next Director General of @UNmigration. I am ready to work with ALL our member states and global partners to unleash the opportunities provided by effective, orderly and humane migration. 🌐︎ pic.twitter.com/cTpfjjlKHp

