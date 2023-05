Hatalmas viharok söpörtek végig Kansas, Nebraska és Oklahoma államok egyes területein, több bejelentés érkezett kialakult tornádókról. Egy helyi lakos az Oklahoma állambeli Cole városában rögzített egy videót a szélviharról. A településen körülbelül fél tucat házban keletkezett súlyos kár. Főként olyan területeket ért a vihar, ami ritkábban lakott, és ahol sok a lakatlan terület. Az otthonok nagy többségében van viharmenedék. Áldozatokról nem érkezett jelentés – számol be a The New York Times.