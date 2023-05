Zelenszkij Róma és Berlin után Párizsba látogatott a hétvégén, miközben Ukrajnában egyre hevesebbek a harcok

Csaknem ezer milliárd forint értékű katonai támogatást ad Németország Ukrajnának. A két ország vezetői Berlinben egyeztettek, ahol Olaf Scholz német kancellár újabb tankokat és rakétákat ígért Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek. Közben az ukrán haderő szerint sikerült területeket szerezniük Bahmut városánál, azonban a moszkvai védelmi tárca ezt cáfolta. A hajnali órákban több ukrán városban is légiriadót rendeltek el. Volt, ahol a tűzoltók órákig dolgoztak a kigyulladt épületeknél.

Hatalmas lángok tomboltak egy raktárépületben a nyugat-ukrajnai Ternopilban. A város vezetése szerint szombatról vasárnapra virradóra több hasonló depót is orosz találat ért. A tűzben két ember megsérült. Moszkva állítja, hogy katonai célpontokat és fegyverraktárakat támadtak, az ukránok azonban ezt nem erősítették meg. Az első lövedékek helyi idő szerint fél 11 után csapódtak be, a támadás második hullámát pedig hajnali ötkor jelentették. Mintegy húsz tűzoltóegységet mozgósítottak a hatóságok, akiknek reggelre sikerült megfékezniük a lángokat.

Kapcsolódó tartalom

Szombat éjjel több ukrán városban is megszólaltak a légvédelmi szirénák. A kijevi katonai vezetés szerint légvédelmük több orosz drónt is megsemmisített. A kelet-ukrajnai Harkiv megyéből pedig több településről is jelentettek rakétatámadást a helyi hatóságok.

Az ukrán vezetés szombaton bejelentette, hogy csapataik készen állnak a hónapok óta tervezett ellentámadásra. Emellett azt is közölték, hogy Bahmutnál már két kilométert haladtak előre. Ezzel szemben a moszkvai védelmi minisztérium arról számolt be, hogy egységeik visszaverték az ukrán támadásokat.

„A Szoledár-Bahmut irányban a csapatok a légideszant egységek támogatásával folytatták a harcot Bahmut nyugati részeinek elfoglalásáért. Az elmúlt nap folyamán az ellenség komoly kísérleteket tett arra, hogy áttörje csapataink védelmét a város északi és déli részén, azonban az ukrán fegyveres erők minden támadását visszaverték. Az orosz csapatok védelmén nem tudtak áttörni” – fogalmazott Igor Konasenkov, az orosz védelmi tárca szóvivője.

Kapcsolódó tartalom

Közben szombaton az orosz TASZSZ hírügynökség arról számolt be, hogy katonai légijárművek zuhantak le a brjanszki régióban. Sajtóértesülések szerint az ukránok két vadászgépet és két helikoptert lőttek le, ezt azonban Moszkva hivatalosan nem erősítette meg. Közben az ukrán elnök vasárnap arról beszélt, hogy Kijev nem indít támadást orosz területek ellen.

Volodimir Zelenszkij németországi látogatásán úgy fogalmazott: az elfoglalt területeket akarják visszaszerezni. Az ukrán elnököt Berlinben fogadó német kancellár pedig arról beszélt, hogy addig támogatják Ukrajnát, ameddig kell, majd csaknem ezer milliárd forint értékű katonai felszerelést ígért az országnak.

„Nem fogjuk vissza a támogatásunkat. Éppen most döntöttünk egy új, összesen 2,7 milliárd euró értékű katonai felszerelésekről szóló támogatási csomag összeállításáról. Az ukrán fegyveres erők több Leopard 1-es harckocsit, több Marder páncélozott szállító harcjárművet és német gyártmányú rakértarendszereket kapnak” – nyilatkozta Olaf Scholz.

Az ukrán államfő első alkalommal látogatott Németországba az orosz invázió tavaly februári kezdete óta.

Az ukrán elnök hétvégi európai körútja utolsó állomásaként Róma, Berlin és Aachen után a vasárnap esti órákban érkezett Párizsba, ahol munkavacsorán fogadja Emmanuel Macron francia elnök.

„A ma esti megbeszélés középpontjában az a támogatás áll, amelyet Franciaország továbbra is biztosít Ukrajna sürgős szükségleteire válaszul, katonai és humanitárius téren” – olvasható az Elysée-palota közleményében.