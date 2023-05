Rengeteg pénzt gyűjtöttek egy gyilkossággal megvádolt korábbi amerikai katona jogi védelmére

Több mint egymillió dollár gyűlt össze internetes adománygyűjtő akcióban egy gyilkossággal megvádolt volt katona jogi védelmére, aki New Yorkban egy fenyegetően viselkedő hajléktalan halálát okozta.

Daniel Perry május elején a New York-i metrón, több másik utas segítségével fojtófogással fékezett meg egy férfit, aki az utasokat bántalmazással és gyilkossággal fenyegette. A hajléktalan férfi ezután életét vesztette.

Az eset május első napjaiban több tüntetést is kiváltott a nagyváros utcáin és metróállomásain, amelyeken Daniel Perry vád alá helyezését követelték. A New York-i ügyészség a héten vádat emelt ellene, és pénteken hivatalosan is ismertették az emberölésről szóló vádiratot; Perry még aznap önként megjelent a rendőrségen. A bíróságra már megbilincselve kísérték át, ahol a bíró 100 ezer dollár óvadék ellenében szabadlábra helyezte.

Kapcsolódó tartalom

Az ügyész által összeállított vádirat azt állapítja meg, hogy Daniel Perry azután sem engedett a fojtószorításból, hogy az áldozat, Jordan Neely teste elernyedt a kezében.

A védők azt hangsúlyozták, hogy a 30 éves hajléktalant, Jordan Neelyt New Yorkban jól ismerték erőszakos cselekményei miatt: 2021-ben egy 67 éves nő orrát törte be, de azt megelőzően is bántalmazott már embereket, több alkalommal a metrón ütött meg utasokat.

Kapcsolódó tartalom

Daniel Perry ügyvédi költségeinek fedezésére egy adománygyűjtő oldalon tettek közzé felhívást védői, aminek nyomán péntekig több mint 1 millió dollár gyűlt össze.

A 24 éves vádlott végzős hallgató egy New York-i főiskolán, azt megelőzően pedig négy évig szolgált a haditengerészetnél, ahonnan kitüntetéssel szerelt le. Ha emberölés vádjában bűnösnek találják, 5-től 15 évig terjedő börtönre ítélhetik.

A kiemelt kép illusztráció.