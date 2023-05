Horrorfilm vált valóra, amikor kinyitották a folyóból kihúzott bőröndöt

Felesége meggyilkolásával vádolnak egy férfit, miután az eltűnt nő holttestét egy bőröndbe rejtve találták meg Londonban, a tavakban és zöld területekben gazdag Thamesmeadben.

Body is found in search for missing woman ‘murdered by her husband who stuffed her body in a suitcase’ https://t.co/e3HvmQRW84 pic.twitter.com/Ipxn57ZFye

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 12, 2023