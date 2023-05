Biden: A fehér felsőbbrendűség a legkomolyabb terrorfenyegetés

Így nyerné vissza Biden a spanyol ajkúak szavazatát

Joe Biden amerikai elnök a múlt héten jelentette be újrázását a 2024-es amerikai elnökválasztáson. Ezzel egy időben a demokrata elnök kampányoldala is elstartolt, amelynek spanyol nyelvű változata is elérhető, ugyanis a demokraták a pártot korábban nagy számban támogató spanyol ajkú szavazók megszólítására törekednek. Joe Bidenre azonban komoly feladat vár, mivel támogatottsága az utóbbi időben csökkenésnek indult.

