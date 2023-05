Ferenc pápa folyamatosan a békéért imádkozik és a békéről tárgyalt Zelenszkijjel

Az ukrán elnökkel is a békéről tárgyalt a Vatikánban Ferenc pápa. A Szentatya a találkozóról kiadott közlemény szerint folyamatos imájáról biztosította az ukrán elnököt. Vasárnaptól Kína is intenzív béketárgyalásokba kezd, Nyugat-Európa vezető országai mellett Oroszországban a háború lezárásának lehetőségeit keresik.

Egyebek mellett egy bronzból formázott olajfaágat ajándékozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a béke jelképekén Ferenc pápa. Az egyházfő szombat délután fogadta Zelenszkijt a Vatikánban. A találkozó után kiadott közlemény szerint Ferenc pápa folyamatos imájáról biztosította az ukrán elnököt.

Kiemelte, hogy számos nyilvános felhívást tett a békéért, és az Úr közbenjárását kéri a béke érdekében tavaly február óta.

Ferenc pápa, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (középen) és az ukrán elnöki delegáció Vatikánvárosban, 2023 május 23-án (Fotó: EPA/VATICAN MEDIA)

„Felteszem a kérdést, gondolva a meggyötört Ukrajnára is, vajon hol vannak a békét szolgáló kreatív erőfeszítések?” – mondta a katolikus egyházfő két hete, magyarországi látogatásának első napján a Karmelita kolostorban.

Majd a háromnapos budapesti látogatás után, útban hazafelé Ferenc pápa a repülőgépen bejelentette: a Szentszék egy ezidáig titokban tartott békemissziót folytat Ukrajnában.

„Hiszem, hogy békét csak a csatornák nyitásával lehet elérni, sosem lehet békét teremteni a csatornák lezárásával. Tudom, hogy ez nem könnyű, de mindenkit arra buzdítok, hogy pezsdítsék fel újra kapcsolataikat, a barátság csatornáit” – hangsúlyozta Ferenc pápa

Az ukrán elnök a vatikáni látogatása előtt találkozott Sergio Mattarella olasz államfővel is, aki azt mondta Zelenszkijnek: Olaszország teljes mértékben mellette áll.

„Mi Ukrajna győzelmére fogadunk” – mondta Giorgia Meloni miniszterelnök jelentette ki az ukrán elnökkel közösen tartott sajtóértekezleten. Majd hozzátette: Olaszország addig támogatja Ukrajnát, amíg szükséges.

Volodimir Zelenszij pedig arról beszélt, hogy Kijev béketervezete a háború végét és Európa védelmét szolgálja, majd Ukrajna európai és észak-atlanti integrációjáról beszélt. „Jó lenne, ha idén végre elgondolkodhatnánk a következő lépéseken, hogy Ukrajnát közelebb hozzuk az EU-hoz a tagság felé” – mondta az ukrán elnök, aki leszögezte: a háború akkor ér véget, ha minden ukrán biztonságban lesz, és nem hullanak bombák.

Két héttel a pápai békemisszió bejelentése után Kína is a mielőbbi megbékélés mellett áll ki. Az ázsiai ország különmegbízottja, Li Hui öt országot érintő látogatásba kezd. Li Hui hétfőn kezdődő körútján Ukrajnába, Lengyelországba, Franciaországba, Németországba és Oroszországba is ellátogat, hogy az ukrajnai válság politikai rendezéséről tárgyaljon.

De Donald Trump is arról beszélt egy interjúban, hogy ha ő lenne most az amerikai elnök, akkor tárgyalna Zelenszkijjel és Putyinnal is, és 24 óra alatt véget vetne az orosz-ukrán háborúnak. Az újra a jelöltségre pályázó korábbi elnök békepárti mondatait a közönség hatalmas tapssal fogadta az őt egyébként rendszeresen bíráló tévéadó stúdiójában.

