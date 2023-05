Átfogó tüzérségi támadást indítottak az oroszok egész Ukrajna ellen, de Bahmutnál ellentámadásba lendültek az ukránok

Átfogó támadást indított az orosz tüzérség Ukrajna ellen: többszáz légicsapás érte a keleti megyéket egyetlen nap alatt. Bahmutnál ugyanakkor jelentős sikereket értek el az ukránok. A Wagner-csoport vezetője szerint az orosz katonák visszavonulót fújtak, és menekülnek a városból.

Valóságos rakétazáport zúdított az orosz hadsereg Ukrajnára pénteken: csak Herszon megyét 445 alkalommal lőtték egyetlen nap alatt, két civil életét vesztette és négyen megsebesültek. Zaporizzsja megyét 87 támadás érte: 80 tüzérségi-, öt rakéta és két dróncsapás ért célba 24 óra leforgása alatt. Donyeck megyében négy civil sebesült meg a rakétacsapásokban – közölte a helyi katonai adminisztráció. A nyugat-ukrajnai Hmelnickijt is rakétatalálat érte: öten sebesültek meg, amikor egy ipari létesítményt bombáztak az oroszok.

Bár az ukrán légteret pénteken egyértelműen az orosz rakéták és drónok uralták, a donyecki fronton ezalatt az ukrán haderő jelentős sikereket ért el.

Kapcsolódó tartalom

Menekülnek az orosz katonák Bahmutból – jelentette ki Jevgenyij Prigozsin pénteki videoüzenetében. A Wagner-csoport vezetője kijelentette: az ukránok jelentős sikereket értek el az elmúlt napokban a kulcsfontosságú, donyecki csatatéren.

„Miután átvették a csatarend szárnyait, az orosz védelmi erők spontán visszavonultak. Konasenko elvtárs tehát finoman szólva sem volt őszinte. A Védelmi minisztérium egységei vonultak vissza a szárnyakról, s ezzel megnyílt az út a Berkivka víztározóhoz. Az ellenség 500 méterre közelítette meg Bahmutot, elfoglalva az összes taktikai magaslatot, ezzel teljesen felszabadították a Csasziv Járba vezető utat és megkezdték Bahmut bekerítését”

– figyelmeztetett Jevgenyij Prigozsin.

Ezalatt informális tanácskozásra ültek össze az Európai Unió külügyminiszterei Stockholmban. Részt vett az értekezleten Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter is. Az EU külügyi- és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borell kijelentette:

minden eddiginél nagyobb szükség van Ukrajna katonai és pénzügyi támogatására.

„Világos, hogy Putyinnak nem áll szándékában felhagyni az Ukrajna leigázására tett kísérletével és folytatni fogja Ukrajna bombázását és pusztítását. Minden eddiginél világosabb, és a miniszterek is megállapodtak abban, hogy Ukrajna támogatása a legfontosabb prioritásunk. Meg kell adnunk nekik az önvédelemhez és az Oroszország feletti győzelemhez szükséges eszközöket. Az elmúlt 15 hónap alatt 15 milliárd euróval támogattuk Ukrajnát, Sajnálatos, de fontos, hogy a jövőben még több támogatás áramoljon Ukrajnába” – mondta Josep Borell, Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

Kapcsolódó tartalom

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Stockholmban arról beszélt:

a legtöbb tagállam az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás folytatása mellett érvel, Magyarország azonban kitart békepárti álláspontja mellett.

„Mi békét akarunk, békét akarunk minél előbb, mert mindegy egyes perc, amivel ez a háború folytatódik, újabb és újabb emberéletekbe kerül, és minden egyes perc, amivel ez a háború tovább megy, az eszkaláció rendkívül súlyos veszélyét vetíti előre. És, mi, akik a szomszédságban élünk, pontosan tudjuk, hogy az eszkaláció az elsősorban a szomszédságot hozza veszélyes helyzetbe, hiszen ha egy háború eszkalálódik, akkor nem 1000 kilométerrel odébb eszkalálódik először, hanem a közvetlen szomszédságban” – mondta Szijjártó Péter.

Norvégiával közösen fog dolgozni a békéért Kína – jelentette ki Csing Kang kínai külügyminiszter Oslóban. Az észak-európai ország évtizedek óta a közvetítő szerepét tölti be a háborús konfliktusokban, s most Kína is erre a szerepre vállalkozik Ukrajnában. A pekingi diplomata kijelentette:

Kapcsolódó tartalom

hamarosan megérkezik a kínai küldött Kijevbe, aki a norvég diplomáciával összhangban igyekszik megteremteni az orosz-ukrán béketárgyalások lehetőségét.

Az orosz katonák már készen állnak a kudarcra – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken. Elismételte:

addig nem lesz béke, amíg az oroszok ki nem vonulnak Ukrajnából.

A kiemelt kép illusztráción Bahmut városa, 2023. április 26-án. Fotó: MTI/AP/Libkos