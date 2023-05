Nagyobb nézettséget akart, esztelen dolgora vetemedett a youtuber

Egy kaliforniai youtuber szándékosan zuhant le egy kisrepülővel a Los Padres Nemzeti Erdő hegyvidéki részén, hogy nagyobb nézettségre tegyen szert, a roncsokat pedig eltüntette a helyszínről.

YouTuber staged California plane crash to make sponsored video then disposed of wreckage, say authorities https://t.co/gIIiyXrnAj

— The Independent (@Independent) May 12, 2023