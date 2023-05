Izraelben kiújultak a harcok, Jeruzsálem felé is indítottak lövedékeket

Kiújultak a harcok, Jeruzsálem felé is indítottak lövedékeket, a tűzszüneti tárgyalások pedig leálltak Izrael és az Iszlám Dzsihád között pénteken – jelentette a helyi média.

Két rakétát a jeruzsálemi hegyek irányába lőttek ki a Gázai övezetből a Pajzs és nyíl hadművelet kedd hajnali kezdete óta először, melyek levegőben megsemmisített darabjai a Bét Semes nevű városban értek földet.

Izrael a hadművelet során másodszor vetette be a Dávid parittyája nevű új elfogórakétáját. A gázai határ szomszédságában többször is megszólaltak a légvédelmi riasztások, s Izrael is több alkalommal hajtott végre légicsapásokat pénteken a palesztin Iszlám Dzsihád célpontjai ellen az övezetben.

Az izraeli védelmi minisztérium polgári védelmi parancsnoksága szombat estig meghosszabbította a civilek védelmét szolgáló korlátozásokat, és szigorított is rajtuk: a Gázai övezet negyven kilométeres körzetében száz helyett legfeljebb ötvenen gyülekezhetnek zárt térben.

A szaúd-arábiai al-Haddád televíziócsatorna beszámolója szerint zsákutcába jutottak a tűzszüneti tárgyalások, mert Izrael nem hajlandó elfogadni a célzott kivégzések leállításának Iszlám Dzsihád követelte feltételét.