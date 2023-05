Újabb lőfegyveres gyilkosság történt Újvidéken

Sajtóbeszámolók szerint egy 34 éves férfi 26 éves volt barátnőjét lőtte le, majd önmagával is végzett. A nő a helyszínen életét vesztette, nem sokkal később pedig a férfi is meghalt. Nem hivatalos információk szerint az elkövetőt távoltartásra kötelezték a nővel szemben.

a pisztolyt, amellyel a nő és a saját életét is kioltotta, feltehetően onnan lopta el.

Hétfőn indult az egy hónapos akció, ez idő alatt büntetés nélkül bárki leadhatja az illegálisan otthon tartott fegyverét. A szigorításokat a múlt heti tömeglövöldözések után rendelték el.

A szerb köztársasági elnök elmondta, hogy több mint egymillió lőszert gyűjtenek be, emellett a fegyvertartási törvényeket is szigorítják.

“We will pretty much take the firearms away from the citizens.”

— Serbian President Aleksandar Vučić, via translator, announces new gun control measures following the country's second mass shooting in 48 hours

