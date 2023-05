Potápi Árpád János: Új elemekkel bővül a Határtalanul! program

Új elemekkel bővül a Határtalanul! program, mostantól nem magyarlakta területeket is meglátogathatnak kirándulásaik során a diákok – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az M1-en.

Potápi Árpád János közölte, a napokban jelentek meg a tanulmányi kirándulási program legújabb felhívásai, amelyek célja, hogy a gyerekek fizikailag megismerjék a határon túli magyar világot, magyar közösségekkel találkozzanak, s ezáltal barátságok, iskolai testvérkapcsolatok jöhessenek létre.

„Fontos, hogy a gyerekek lássák, hogy a Kárpát-medencében nem csak Magyarországon élnek magyarok. Így talán a későbbiekben ők is jobban megértik, mit jelent a nemzeti összetartozás napja” – fogalmazott a politikus.

Rögzítette: a kormány százszázalékosan támogatja a Határtalanul! programot, mert azt szeretné elérni, hogy egyetlen magyar gyermek se hagyja el úgy az oktatási rendszert, hogy iskolai keretek között nem járt legalább egy határon túli területen.

Az idei pályázatok újításairól az államtitkár kiemelte: a kirándulások keretében mostantól a csoportok ellátogathatnak egy-egy napra olyan városokba is, amelyek nem magyarlakta területek, de vannak jelentős magyar emlékeik. Ilyen célállomás lehet például Fiume vagy Belgrád. A választható programelemek közé bekerült továbbá a helyi termelők meglátogatása és a termelői üzembejárás is – részletezte, hozzátéve: a gyerekek a helyi gazdáktól vásárolhatnak, helyi termékeket kóstolhatnak, így a tanulmányi kirándulások egyúttal a helyi vállalkozásokat is segítik.

A magyarság minden részének fontos, hogy napi kapcsolatban legyünk egymással – húzta alá az államtitkár, aki szerint a gyerekekben el kell mélyíteni a hazaszeretetet, a magyarságélményt. Nemcsak a templomok, iskolák, várak meglátogatása, illetve a kilométerek gyűjtése a cél, hanem az identitás megerősítése – hangsúlyozta.

Most azok a csoportok tudnak pályázni, ahol a diákok jövőre lesznek hetedikesek – jelezte, hozzátéve: a megvalósítási időszak 2023. szeptember 1-jétől 2024. augusztus 31-ig tart.

Potápi Árpád János a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy az utazásra elnyerhető támogatás mértéke csoportonként félmillió forinttól ötmillió forintig terjedhet.

Idézett egy egyetemisták körében végzett kutatást is, amely kimutatta, hogy a magyar fiatalok közel kétharmada napi rendszerességgel tart kapcsolatot külhoni barátokkal, ismerősökkel. „Ez jó érzés, azt látjuk, hogy a több mint tíz éve folytatott nemzetpolitikánknak van hatása” – húzta alá az államtitkár.