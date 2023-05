Pakisztánban őrizetbe vették a volt kormányfő pártjának vezetőit

A pakisztáni hatóságok őrizetbe vették Imran Hán volt miniszterelnök pártjának vezetőit, miközben a kormány a hadsereget hívta segítségül a Hán letartóztatása miatt kirobbant széles körű és halálos tüntetések felszámolására – derült ki csütörtöki beszámolókból.

A Pakisztáni Igazságosság Pártjának (Tehrik-i-Inszáf /PTI/) két másik magas rangú vezetőjét Aszad Umá volt pénzügyminisztert, valamint Favad Csodrit még szerdán tartóztatták le. Az utóbbit a legfelsőbb bíróság előtt, percekkel azután, hogy újságíróknak beszélt. A párt megtámadta ugyanis Hán letartóztatását a legfelsőbb bíróságon.

Kapcsolódó tartalom

Hatósági őrizetbe került csütörtök reggel Mahmúd Sah Kuresi, a párt alelnöke, volt külügyminiszter is.

Az atomfegyverekkel rendelkező országban továbbra is nagy a feszültség, csütörtökön félkatonai csapatok és rendőrök voltak az utcákon a nagyobb városokban. A mobilinternet-szolgáltatások továbbra is szüneteltek, és Pakisztán négy tartományából kettőben zárva maradtak az iskolák, és munkaszünet is van.

Az iszlámábádi rendőrség csütörtökön kora reggel közölte, hogy a csapatok elérték a fővárost.

A tüntetők katonai épületeket rohamoztak meg, kifosztották a hadsereg egyik tábornokának rezidenciáját Lahórban, más helyeken pedig állami épületeket és létesítményeket gyújtottak fel, miután a korrupcióellenes hivatal kedden letartóztatta Hánt egy csalási ügyben.

Legalább öt ember meghalt az erőszakos cselekményekben. A tiltakozások és zavargások súlyosbítják a helyzetet a mintegy 220 milliós lakosú dél-ázsiai országban, amely súlyos gazdasági válsággal küzd, és a Nemzetközi Valutaalap mentőalapjának gyors újraindításához fűzött remény is elillanni látszik.

Kapcsolódó tartalom

A szövetségi kormány szerdán jóváhagyta Pakisztán négy tartománya közül kettő – Pandzsáb, és Haibár-Pahtúnhva, mindkettő Hán fellegvára -, valamint a szövetségi főváros, Iszlámábád kérését, hogy csapatokat vezényeljenek a rend helyreállítására.

A rendőrség több mint 1650 tüntetőt tartóztatott le erőszak miatt Hán szülőföldjén, Pandzsáb tartományban – közölte a rendőrfőnök hivatala közleményében. Hán pártjának mintegy 80 alkalmazottját a délnyugati Kvetta városában vették őrizetbe – számolt be a rendőrség.

Egy pakisztáni bíróság Hán letartóztatásától egy különálló, másik ügyben szerdán vádat emelt, amiért 2018 és 2022 között a volt kormányfő hivatali ideje alatt feltételezhetően törvénytelenül adott el állami ajándékokat.

A Hán ellen több mint 100 korrupciós esetet regisztráltak azóta, hogy 2022 áprilisában a parlament bizalmatlansági szavazással leváltotta.

Az ügyek többségében Hán elítélése esetén a politikust eltilthatják közhivatal viselésétől, miközben novemberben választások lesznek.

Kapcsolódó tartalom