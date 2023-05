Lengyel kormányfőhelyettes: Mulasztást követett el a lengyel hadsereg műveleti parancsnoka a Bygdoszcznál talált katonai eszköz ügyében

A nyugat-lengyelországi Bydgoszcznál talált katonai eszköz ügyében szabályosan működött a lengyel légvédelem, mulasztást követett el viszont a lengyel hadsereg műveleti parancsnoka, aki a történtekről nem tájékoztatta a védelmi tárca vezetőjét – közölte csütörtökön Mariusz Blaszczak lengyel kormányfőhelyettes.

Blaszczak kormányfőhelyettesként a nemzetvédelmi miniszter posztját tölti be. Sajtóértekezletén azon vizsgálat eredményeit ismertette, amelyet az illetékes hatóságok azt követően végezték, hogy április végén egy azonosítatlan katonai eszköz darabjait fedezték fel a nyugat-lengyelországi Bydgoszcz város mellett, a Zamosc településhez közeli erdőben.

A vizsgálat szerint tavaly december 16-án a lengyel műveleti parancsnoknak alárendelt légi műveleti központ az ukrán féltől arról értesült, hogy Lengyelország légteréhez egy tárgy közeledik, amely rakéta lehet – mondta el Blaszczak.

Az ukrán és az amerikai féllel akkor kapcsolatba léptek, elindult a szövetséges együttműködési eljárás, emelt készültségbe helyezték az ügyeletes erőket, felszálltak az ügyeletet teljesítő lengyel és amerikai repülőgépek

– idézte fel a kormányfőhelyettes. Beszámolója szerint a lengyel földi rádiólokációs állomások észlelték a repülő tárgyat.

A vizsgálat során azt is megállapították, hogy a légi műveleti központ szabályosan járt el az ügyben, és a lengyel légtérben megjelent azonosítatlan tárgyról tájékoztatta a műveleti parancsnokot – mondta el Blaszczak.

Hozzátette: a fegyveres erők műveleti parancsnoka viszont elmulasztotta a szabályzat szerinti kötelességeit, és a légtérben észlelt tárgyról nem tájékoztatta a védelmi minisztert, a kormány biztonsági központját, valamint egyéb, a vonatkozó előírásokban szereplő szolgálatokat sem.

A legnagyobb hibát az elmaradt jelentéstevésen kívül a felkutatásai tevékenységben állapították meg – tudatta Blaszczak. Mint kifejtette, a tárgy leesésének feltételezett helyszínére egy rendőrőrt küldtek ki, elmulasztották mozgósítani az önkéntes területvédelmi erőket, és a terepet csak december 19-én kutatták át.

A kormányfőhelyettes egyúttal határozottan cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, miszerint ő személyesen elutasította volna a tárgy felkutatásáról szóló parancs kiadását.

Közölte: a vizsgálat részletes eredményeit most a hadsereg főparancsnoki hatáskörével is felruházott lengyel államfővel, valamint a miniszterelnökkel is ismerteti. Esetleges személyi következményeket az államfővel folytatott egyeztetést követően vonnak le – jegyezte meg Blaszczak.

A sajtóértekezleten nem hangzott el, konkrétan milyen katonai eszközt találtak Bydgoszcznál.

Blaszczak sajtóértekezletét megelőzően a csütörtökön albániai látogatáson tartózkodó Andrzej Duda lengyel államfő elmondta: nincsenek még hivatalos vizsgálati eredmények, sok jel azonban arra mutat, hogy Bydgoszcznál egy rakétát találtak.

„Nem történt viszont semmilyen robbanás, nem volt ott robbanótöltet, lényegében nem állt fenn semmilyen komoly fenyegetés Lengyelország biztonságára nézve” – fogalmazott a lengyel elnök.