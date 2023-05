Egy furgonba tuszkolták az utcán a fiatal lányt, súlyos sérülései után még mindig nem emlékszik a támadásra

A most 22 éves Angel Lynn anyja elmondta, hogy a lánya több múltbeli sérelmet is kizárt az emlékeiből, egyáltalán nem emlékszik a balesetre, sem az akkori barátjára, aki elrabolta őt. Az egészségügyi állapota sokat javult a baleset óta, de még mindig folyamatos ápolásra szorul.

A baleset idején 19 éves Angel Lynnt párja, Chay Bowskill rabolta el egy barátja segítségével 2020. szeptember 17-én az angliai Rothley-ben. A lány azonban 97 kilométer per órás sebességnél kiesett a furgonból és életveszélyesen megsérült. A bíróság a 20 éves Chay Bowskillt 7,5 éves börtönre ítélte, míg barátja, a 20 éves Rocco Sansome – aki a furgont vezette – 21 hónapos büntetést kapott.

