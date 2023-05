Felrobbant egy furgon Milánóban, több autó és egy gyógyszertár is kigyulladt

Kiterjedt tűz ütött ki Milánó központjában, miután felrobbant egy kisteherautó csütörtökön. A milánói rendőrség szerint a balesetet a furgonban lévő oxigénpalackok robbanása okozhatta.

Az észak-olaszországi nagyváros, Porta Romana városrészében, a Via Pier Lombardo és a Via Vasari sarkán keletkezett tűz átterjedt négy másik járműre, valamint a közeli épületekre, köztük egy gyógyszertárra is.

Egy személy – vélhetően a furgon vezetője – súlyos égési sérüléseket szenvedett a karján és a kézfején.

Massiccia esplosione nel centro di Milano. pic.twitter.com/lObUrKdjlC — Claudio Torbinio (@My_Salute) May 11, 2023

Egy lakóépületből a lakókat, valamint a közeli óvodában lévő gyermekeket kimenekítették – számolt be az ANSA olasz hírügynökség.

A milánói rendőrség szerint az esetet a furgonban lévő oxigénpalackok robbanása okozhatta. Az oxigéntartályokat állítólag egy gyógyszertárba szállították volna, amely szintén kigyulladt.