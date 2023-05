Feloldotta a majomhimlő miatt elrendelt egészségügyi vészhelyzetet a WHO

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön feloldotta a több mint száz országban terjedő majomhimlő miatt tavaly elrendelt egészségügyi vészhelyzetet.

A veszélyhelyzetet 2022. július 23-án hirdették ki, miután hirtelen több országban is kimutatták a majomhimlőt, amely addig csak néhány afrikai országban volt ismert. Döntését a WHO novemberben és idén februárban is fenntartotta.

A nemzetközi egészségügyi vészhelyzet kihirdetése – vagy megszüntetése – nem jár azonnali következményekkel. Ezzel a riasztási szinttel a WHO csupán a kormányok figyelmét akarja felhívni a fenyegetésre, de az országok maguk döntenek arról, hogy milyen intézkedéseket hoznak.

A betegséget a majomhimlővírus okozza. A legfeltűnőbb tünete a bőrelváltozás, amely az intim testrészek környékén is előfordulhat. A WHO szerint az elmúlt időszakban regisztrált fertőzöttek 96,5 százaléka férfi, többségük 18 és 44 év közötti.

Világszerte több mint 87 ezer esetet regisztráltak. Bár az esetszám az utóbbi időben jelentősen apadni kezdett, a WHO-t aggasztja, hogy a vírus ismét feltűnhet egyes régiókban, valamint amiatt is, hogy bizonyos országokban továbbra is terjed a kór, amely ellen van védőoltás.

Az Egészségügyi Világszervezet időközben már nem majomhimlőnek, hanem mpoxnak nevezi a betegséget, miután annak mindössze annyi köze van a majmokhoz, hogy először náluk mutatták ki a vírust.

A kiemelt kép illusztráció.