Többeket megölt egy támadó a tunéziai Dzserba szigetének zsinagógája előtt

A tárca közleménye szerint a támadóval végeztek.

Úgy tudni, a biztonsági erők egyik tagja először megölte kollégáját, majd válogatás nélkül lövöldözni kezdett az imaház előtt. A támadót végül a biztonságiak lőtték le.

A halottakon kívül négy hívő és hat biztonsági őr megsebesült.

Nem sokkal korábban szemtanúk és a Mosaique FM rádió számolt be lövésekről a tunéziai partok közelében található szigeten, amelyen Afrika egyik legrégibb zsinagógája található.

Izraeli sajtójelentések szerint mintegy ezren tartózkodtak az imaházban a támadás idején.

Shooting at the Elgariba Synagogue on Djerba Island in Tunisia, no casualties reported thus far

Footage of the the scene pic.twitter.com/atzY8rqAoX

