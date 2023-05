Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Olaszország és Magyarország stratégiai szövetségesek

Olaszország és Magyarország stratégiai szövetségesek – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerdán Rómában azt követően, hogy kétoldalú megbeszélést folytatott Guido Crosetto olasz védelmi miniszterrel.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az olasz fővárosban a közmédia tudósítójának a megbeszélés legfontosabb témáiról beszámolva kifejtette, hogy Magyarország eltökélt a védelemipar fejlesztésében, amely ezekben az időkben kiemelten fontos.

„A kormány 2015-ben hozott döntést a védelemipar és a haderő fejlesztéséről, ekkor szembesült azzal, hogy a korábbi kormányok idején számos eszközt felelőtlen módon eladtak vagy elosztogattak, viszont az országnak mindig is – a háború idején pedig különösen – modern haderőre van szüksége, így ez a fejlesztés kiemelten fontos” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közmédiának.

Ebben a védelemipari fejlesztésben rengeteg az olyan kapacitás, amely mind a magyar, mind az olasz haderő számára hasznos

– tette hozzá.

Ennek kapcsán a miniszter a magyar kormány eltökéltségét hangsúlyozta, és azt is felidézte, hogy ezen a területen korábban olasz cégekkel is kialakítottak egy együttműködést, és keresik annak a módját, hogy ezt hogyan lehet folytatni, fejleszteni a jövőben. Ugyanakkor megerősítette, hogy Magyarország továbbra sem vesz részt az ukrajnai fegyverszállításokban, és fenntartja békepárti álláspontját.

A tárcavezető köszönetet mondott olasz kollégájának az olasz csapatok részvételéért a NATO Keleti Szárnyának megerősítése keretében a magyarországi kiemelt éberségű (eVA) harccsoportban való részvételért.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: a tárgyalások során érintették a Nyugat-Balkánt; Bosznia-Hercegovinát és Koszovót,

melyek biztonságpolitikai stabilitása már csak azért is kiemelt fontosságú, mert ezek az országok az illegális migráció útvonalait is jelentik, az embercsempészek is nagyon aktívak ebben a térségben.

„Magyarországnak az illegális migráció egyik frontországaként az az álláspontja, hogy a problémákat ott kell kezelni, ahol azok keletkeznek” – tette hozzá a közmédiának nyilatkozva a honvédelmi tárca vezetője, aki szerint az is kiemelt fontosságú, hogy Magyarország és Olaszország is részt vesz afrikai missziókban.