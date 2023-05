Már az Európai Néppártot is szélsőjobboldalinak bélyegzi a baloldal

Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén ismét az úgynevezett zöldmegállapodás, az európai Green Deal és a zöldátállás, valamint az európai gazdálkodók helyzete volt terítéken. A megszokott baloldali és liberális véleménytúlsúllyal szemben azonban ebben a vitában nem várt fordulat következett be azáltal, hogy az EP legnagyobb frakcióját adó baloldali Európai Néppárt (EPP) is a mezőgazdászok és gazdák oldalára állt a túlterjeszkedő brüsszeli szabályozással szemben.

A szocialisták ma az Európai Néppártot is szélsőjobboldalinak nevezték a parlamentben, tehát innentől ez a fogalom semmit nem jelent, és ez nagyon jó hír – fogalmazott Robert Roos, az Európai Konzervatívok és Reformpártiak (ECR) holland képviselője a hirado.hu-nak adott válaszában. Mint mondta, az unió éppen egy olyan természet-helyreállítási szabályozás felé tart, amely katasztrófát jelent az európai gazdálkodók számára. A holland képviselő azt is hozzátette: hazájában már most is hatalmas problémát okoz a gazdálkodóknak a nitrogénkibocsátás szabályozása. Ezt pedig csak tovább rontaná az uniós szabályozás.

A holland gazdálkodók már így is óriási erőfeszítéseket tettek a nitrogénkibocsátás csökkentése terén, hiszen a ’90-es évekhez képest 66 százalékkal csökkentették a kibocsátás mértékét – mutatott rá. Robert Roos szerint ugyanakkor a zöldeknek ez sem elég, mindig többet akarnak.

„Ha a kisujjadat nyújtod nekik, már a karodat akarják. Ez a szabályozási tervezet pedig abszolút igazságtalan az európai gazdálkodókkal szemben, ezért meg kell állítanunk”

– fogalmazott.

A parlamenti vitában a zöldek és a szociáldemokraták azzal is érveltek az európai zöldátállás mellett, hogy annak célkeresztjében van a növényvédő szerek alkalmazásának visszafogása is. Ezáltal védik a termőföldeket és az ott megtermelt élelmiszerek is egészségesebbek lesznek. Lapunk arról is megkérdezte a holland politikust, hogy vajon felmerült-e a vegyszerek európai alkalmazása ellen felszólalók körében, hogy az uniós piacokra beengedett és a kelet-európai tagállamokat elárasztó ukrán gabonáról hatósági vizsgálatok sora bizonyította, hogy nem az uniós standardok alapján állították elő, és az EU-ban tiltott vegyszereket is alkalmaznak a termelés során.

Robert Roos válaszában úgy fogalmazott: az ukrán termesztők nem azonos szabályok szerint játszanak, ami pedig igazságtalan az európai gazdálkodókkal szemben. Nem kérdés, hogy Ukrajna támogatása mellett állnak, azonban annak nem lehet olyan ára, hogy a saját gazdálkodóink tönkremenjenek.

Az Európai Néppárt állásfoglalását illetően a holland képviselő abban reménykedik, hogy a baloldali párt visszatér a józan ész pártjára.

A szerdai vita során a zöldek, a szociáldemokraták és a liberális Renew-frakció azzal érvelt az európai zöldátállás mellett, hogy a mezőgazdaságnak és a klímavédelemnek kéz a kézben kell megvalósulnia. A baloldali álláspont szerint a legégetőbb problémát a klímaváltozás hatásai jelentik (szárazság, hőségrekordok, a vízhozam csökkenése), amelyekkel a gazdálkodók is szembesülnek. A jobboldali álláspont szerint pedig az elsődleges szempont az agrárvállalkozók védelme kell legyen a tisztességtelen versennyel szemben, mivel az európai agrárszektor hatékony működése nélkülözhetetlen az élelmiszer-biztonsághoz. Ennek érdekében pedig a rájuk nehezedő adminisztratív terheket is csökkenteni kell, nem pedig továbbiakat rájuk erőltetni Brüsszelből.

A kiemelt képen: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke (Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand)