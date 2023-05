Turistabusznak ütközött egy veszélyes árut szállító kamion, legkevesebb ötven sérült

Legkevesebb ötvenen megsérültek, amikor egy lengyel turistabusz és egy veszélyes árut szállító nyerges vontató karambolozott kedd délután a Berlintől délkeletre fekvő Storkow közelében, az A12-es autópályán – számoltak be német hírforrások. A mentést három helikopter is segítette, a munkák jelenleg is zajlanak.

Az érintett autópálya-szakaszt a mentés idejére lezárták. A rendőrség közlése szerint a balesetnek 57 sérültje van, közülük tíz súlyos. A busz sofőrje beszorult a vezetőfülkébe, ő is a sérültek között van. Nach einem schweren #Unfall ist die #A12 aktuell in beide Richtungen voll gesperrt. Zwischen #Storkow (Oder-Spree) und #Friedersdorf (Dahme-Spreeweald) ist ein Reisebus auf einen Tanklaster aufgefahren. Laut #Polizei gibt es 35 Verletzte. (Stand: Dienstag, 15 Uhr) pic.twitter.com/lTW0XKwRW4 — rbb|24 (@rbb24) May 9, 2023 A berlini rendőrség és a tűzoltóság több mint 200 fős kontingenssel vonult ki a helyszínre, három mentőhelikoptert is bevetettek – jelentette az RBB berlini regionális hírportál. Előzés közben ütközhetett a busznak a teherautó Az első jelentések szerint egy Berlin irányába haladó nyerges vontató sávváltás közben nekiment az előtte haladó teherautónak, kibillent az egyensúlyából, majd ennek következtében az autóbusz oldalának ütközött. A rendőrség szóvivője szerint az egyik érintett kamion veszélyes árut szállító jármű volt. A kiemelt képen: Legkevesebb 50-en megsérültek, amikor turistabusz és egy veszélyes árut szállító kamion karambolozott a Berlintől délkeletre fekvő Storkow közelében, 2023. május 9-én. Az A12-es autópályát a mentés idejére lezárták. (kép forrása: Märkische OnlineZeitung/Facebook)