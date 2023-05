Tánczos Barna: Az RMDSZ továbbra is részt akar venni a román kormányban

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség továbbra is részt akar venne a román kormánykoalícióban, hogy folytassa a közpolitikai programok hatékony átültetését a gyakorlatba – szögezte le Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter keddi bukaresti sajtótájékoztatóján.

A tárcavezető a román médiában a kormányátalakítással kapcsolatban megjelent feltételezésekre, illetve Csoma Botondnak, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjének legutóbbi nyilatkozataira reagált a sajtótájékoztatón.

Kapcsolódó tartalom

A román média által megszólaltatott Csoma Botond először egy hétfő esti televízióműsorban, majd kedden a parlamentben is megerősítette: eddig csak sajtóértesülések szóltak róla, de most már „hivatalosan” is tudomást szerzett arról, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) igényt tart a környezetvédelmi, erdészeti és vízügyi miniszteri posztra, amelyet a 2020-as választások óta az RMDSZ-es Tánczos Barna tölt be. Csoma Botond szerint az RMDSZ tisztségviselői minden kormányzati poszton jól végezték munkájukat, semmi sem indokolja lecserélésüket, ha azonban ez mégis bekövetkezne, a szövetség döntéshozó testületeinek fontolóra kell venniük a kormányból való kilépést is.

Tánczos Barna leszögezte: miniszteri megbízatása négy évre szól, az RMDSZ tisztségviselői arra vállalkoztak, hogy közpolitikai programokat ültetnek át hatékonyan gyakorlatba az állampolgárok érdekében, és folytatni akarják a munkát. Hozzátette: a PNL és a 2021 novemberében kormányra lépett Szociáldemokrata Párt (PSD) közötti egyezmény a kormányfő és néhány miniszteri poszt cseréjéről nem érinti az RMDSZ-es tárcákat.

Bár korábban Nicolae Ciuca, a PNL-t vezető miniszterelnök is jelezte: a liberálisok meg akarják vizsgálni, „vajon nincs-e a parlamenti súlyához képest túl sok képviselője az RMDSZ-nek a minisztériumok és kormányzati intézmények szintjén”, kedden a bukaresti média által megszólaltatott Ionut Stroe, a PNL szóvivője cáfolta, hogy pártja RMDSZ-es tisztségviselők által vezetett miniszteri tárcákat próbál megszerezni.

„Azt szeretnénk, hogy az RMDSZ a koalíció része maradjon, számítunk a párt érettségére, amely mindig pontosan teljesítette ígéreteit és vállalt kötelezettségeit” – jelentette ki a PNL szóvivője.

Kapcsolódó tartalom

A 2021 novemberében kötött megállapodás szerint a nagykoalícós kormányban a PNL és a PSD felváltva tölti be a miniszterelnöki tisztséget. Nicolae Ciuca másfél év után – elvileg május végén – lemond kormányfői tisztségéről, hogy átadja helyét a szociáldemokraták miniszterelnök-jelöltjének, Marcel Ciolacu PSD-elnöknek, aki jelenleg a képviselőház elnöki tisztét tölti be.

A kormányfőváltáson kívül több miniszteri poszton is „politikai vetésforgót” irányoz elő a koalíciós megállapodás, elvileg a pénzügyi és a szállításügyi tárcának, illetve a kormányfőtitkári tisztségnek ahhoz a párthoz kellene kerülnie, amelyiknek

nincs miniszterelnöke. Mivel a PSD szeretné úgy módosítani a koalíciós megállapodást, hogy ne kelljen a „jól teljesítő” minisztereket – például a sztrádaépítési programot irányító Sorin Grindeanu szociáldemokrata szállításügyi minisztert – elmozdítani helyéről, a küszöbönálló kormányfőváltás az eredeti megállapodás újratárgyalásával jár, és gyakorlatilag minden kormányzati tisztségnél újrakezdődik az alkudozás.

A két nagy román pártnak az RMDSZ nélkül is kényelmes többsége van a törvényhozásban. A parlamenti helyek hét százalékával rendelkező RMDSZ-nek három minisztere és egy miniszterelnök-helyettese van a Nicolae Ciuca vezette 21 tagú bukaresti kormányban. A PSD a törvényhozási mandátumok 33 százalékával, míg a PNL a parlamenti helyek 25 százalékával rendelkezik. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a tárcák elosztásánál 2021-ben a parlamenti arányokon kívül a koalíciós pártok azt a politikai elvet is figyelembe vették, hogy az RMDSZ egy nemzeti közösséget képvisel.

Kapcsolódó tartalom