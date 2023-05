Mutatjuk, idén kik nyertek Pulitzer-díjat

A The Washington Post és a The New York Times című amerikai napilap, valamint az AP amerikai hírügynökség is Pulitzer-díjat nyert idén az abortuszhoz való jog amerikai korlátozásáról és az ukrajnai háborúról szóló tudósításaival – jelentették be helyi idő szerint hétfőn New Yorkban.

A The Washington Post újságírója, Caroline Kitchener egy olyan nőről szóló riportjáért kapta az újságíróknak adható legnagyobb elismerést, aki az abortuszhoz való jog korlátozása miatt adott életet egy ikerpárnak. A The New York Times „az Ukrajna elleni orosz invázióról szóló rettenthetetlen tudósításaiért, köztük a Bucsa városában történtek után folytatott nyolc hónapos nyomozó munkáért” kapta az elismerést. Az AP a Mariupolban készített fotóival és tudósításaival érdemelte ki a Pulitzer-díjat, miután akkor is az ostromlott városban maradt, amikor más sajtóorgánumok már elhagyták a várost. Kapcsolódó tartalom Pulitzer-díjas újságíró: Fedősztori készülhetett az Északi Áramlatot felrobbantók elleplezésére „Már hat hete, hogy névtelen forrásokra hivatkozva közzétettem egy jelentést, amelyben arról írtam, hogy Joe Biden amerikai elnök volt az a tisztviselő, aki tavaly szeptemberben elrendelte az Északi Áramlat 2 rejtélyes megsemmisítését. Ez az új gázvezeték a tervek szerint az Oroszországból Németországba szállított földgáz mennyiségét duplázta volna meg” – fogalmazott friss cikkében Seymour Hersh Pulitzer-díjas újságíró. A Pulitzer-díjakat 23 kategóriában osztják ki, melyek közül 15 újságírói kategória. Emellett irodalmi, színházi és zenei Pulitzer-díj is létezik. A regények közül idén Barbara Kingslover Demon Copperhead című írása és Hernad Diaz Trust című alkotása kapta a díjat, zenei téren pedig Rhiannon Giddens és Michael Abels Omar című operáját díjazta a zsűri. A kitüntetést a New York-i Columbia Egyetem zsűrije ítéli oda, a díjazottakat pedig Marjorie Miller főigazgató jelentette be hétfőn.