Kína kiutasít egy kanadai diplomatát

Kína kedden válaszlépésként kiutasított egy kanadai diplomatát, amiért Ottawa hétfőn egy kanadai parlamenti képviselőt és annak családját ért feltételezett megfélemlítési ügy miatt távozásra szólította fel az ázsiai ország egyik diplomatáját.

A kínai külügyminisztérium kedden közölte, hogy „kölcsönös válaszintézkedésként reagálnak az általuk határozottan ellenzett, gátlástalan kanadai intézkedésre”. Elmondásuk szerint a kanadai diplomatának május 13-ig kell elhagynia az országot, valamint azt is közölték, hogy Kína fenntartja a további válaszlépések jogát.

Kapcsolódó tartalom

A Justin Trudeau vezette kanadai kormány hétfőn kiutasított egy kínai diplomatát, akit egy hírszerzési jelentés nyomán azzal vádoltak meg, hogy megpróbálta megfélemlíteni az észak-amerikai ország egyik parlamenti képviselőjét, mert az bírálta a pekingi vezetés ujgur muszlim kisebbséggel szembeni bánásmódját.

Az ázsiai ország válaszlépése tovább súlyosbítja a két ország egyébként is feszült kapcsolatát, miközben Kanada második számú kereskedelmi partnere éppen Kína.

A Kanadai Biztonsági Hírszerző Szolgálat (CSIS) még 2021-ben jelentést tett közzé a kínai befolyásszerzésről Kanadában. A dokumentum információkat tartalmazott lehetséges fenyegetésekről a kanadai parlament egyik konzervatív képviselőjével, Michael Chonggal és családjával szemben.

A CSIS-dokumentum május elsején került nyilvánosságra amikor a kanadai The Globe and Mail című hírlap arról cikkezett, hogy a kínai hatóságok információt gyűjtöttek Michael Chongról és Kínában élő családjáról. Az újság szerint mindezt azért tették, hogy példát statuáljanak másokat elrettentve a pekingi vezetéssel szembeni álláspontoktól.

Kapcsolódó tartalom

Kína mindazonáltal azt állítja, hogy nem avatkozott Kanada belügyeibe és nem is érdekelt ebben. Kína torontói főkonzulátusa szerint Chong ügyében a jelentés teljességgel alaptalan vádakat tartalmaz.

A The Globe and Mail úgy tudja, Csao is részt vett a kanadai parlamenti képviselő ellen irányuló információgyűjtésben.

Chong 2021-ben sikeresen kezdeményezte parlamenti határozat elfogadását, amely népirtásnak nyilvánította a kínai hatóságok ujgurokkal szembeni fellépését. Chong az újságcikk megjelenését követően ismételten követelte Csao kiutasítását és tétlenséggel vádolta a kanadai kormányt.