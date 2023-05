Folytatódik a keresés a tagjait halálra éheztető szekta áldozatai után

Néhány napos szünet után folytatódik a Kenya északi partjainál fekvő Malindi Shakahola erdejének átfésülése a tagjait halálra éheztető szekta áldozatai után kutatva, akik közül néhány hét alatt több mint száz ember holtesttét exhumálták már – közölte Kithure Kindiki kenyai belügyminiszter kedden. A nyomozás fejleményei során kedden szervkereskedelem gyanúja is felmerült.

A Good News International Church nevű szervezet vezetőjét, Paul Nthenge Mackenzie-t április 14-én vették őrizetbe, múlt héten terrorizmus miatt vádat emeltek ellene.

A szekta vezetője arra buzdította híveit, hogy az általa jövendölt, április 15-én bekövetkező világvége miatt mondjanak le az ételről, és éheztessék magukat halálra, mivel a szektavezető szerint csak így érhetik el az üdvözülést és találkozhatnak Jézussal.

Kapcsolódó tartalom

A negyedik hete tartó nyomozás során a miniszter keddi beszámolója szerint eddig 30 tömegsírban 112 ember holttestét találták meg azokban a tömegsírokban, amelyeket a szekta éhen halt tagjainak ástak a Shakahola-erdőben.

A belügyminiszter beszámolt arról, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt kénytelenek voltak néhány napig felfüggeszteni az erdő átfésülését, de mivel több száz embert még mindig keresnek, folytatódnak a munkálatok. Hassan Musa, a kenyai vöröskereszt területi igazgatója múlt héten közölte, hogy péntekig 410 ember, köztük 227 kiskorú eltűnését jelezték a helyiek.

„Még számos másik tömegsír van az erdőben, így ez arra enged következtetni, hogy súlyos szervezett bűnözéssel van dolgunk”

– nyilatkozta újságíróknak Kindiki.

A The Guardian brit napilap hírportálján számolt be a boncolás kenyai kormány által megbízott vezetője, Johansen Oduor közleményéről, mely szerint több holttestnek eltávolították a szerveit, a rendőrség így feltételezi, hogy a gyanúsítottak szervkereskedelemben is érintettek voltak.

A boncmester által a bíróságnak hétfőn benyújtott dokumentum leírja azt is, hogy

noha a halálozások oka jellemzően az éhezés volt, több esetben – köztük gyerekek maradványait is vizsgálva – fojtogatásra, fulladásra és verésre utaló jelekre leltek.

William Ruto kenyai elnök múlt pénteken bizottságot állított fel a szekta vizsgálatára, emellett az egyházi szervezetek működését megfigyelő munkacsoportot is alakítottak.

Az előállított szektavezetőnek egyelőre még nem kellett vallomást tennie az ügyben, az ügyészség kérvényezte a bíróságtól, hogy Mackenzie-t további 90 napig tartsák előzetes letartóztatásban, amíg a nyomozás véget nem ér. Yusuf Shikanda főbíró szerdán dönt a szektavezető meghosszabbított fogva tartásáról.

Múlt héten a bíróság óvadék ellenében szabadon engedte a Kenyában televíziós evangelizációról közismert Ezekiel Oderót, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy másik szekta vezetőjeként Mackenzie-hez hasonlóan ő is több tucat ember haláláért felelős.

Noha Odero szektavezetői tevékenységéről a rendőrség nem közölt információt, bírósági dokumentumok szerint a férfi „óriási összegekben” jutott pénzhez, s vélhetően pénzmosási tevékenység köti össze Meckenzie-vel, akivel a gyanú szerint együtt vásárolták fel a Good News International Church híveinek környékbeli telkeit. A nairobi bíróság 30 napra felfüggesztette mind a húsz bankszámlát, amely Odero neve alatt fut.

A kiemelt kép illusztráció.