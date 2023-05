Az Európai Bizottság elnöke Kijevbe érkezett

Ursula von der Leyen az Ukrajna ellen indított orosz hadművelet tavaly februári kezdete óta ötödik alkalommal látogat Kijevbe. Legutóbb februárban járt ott Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével együtt. Most is Lengyelországból érkezett vonattal az ukrán fővárosba. A korábbiaktól eltérően utazását ezúttal előre bejelentették.

Von der Leyen jelképes napon érkezett Kijevbe. Az Európai Unió (EU) május 9-én ünnepli az Európa-napot: 1950-ben ezen a napon jelentette be Robert Schuman korábbi francia külügyminiszter és miniszterelnök az Európai Szén- és Acélközösség létrehozásának tervét, amely a mai Európai Unió elődje lett.

Oroszország május 9-én a náci Németország felett aratott győzelmére emlékezik, hagyományosan a moszkvai Vörös téren rendezett díszszemlével.

Good to be back in Kyiv.

Where the values we hold dear are defended everyday.

So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.

I welcome President @ZelenskyyUa‘s decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2023