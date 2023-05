„Szörnyen fehérnek” nevezte a brit királyi családot a Bridgerton színésznője, felháborodtak a nézők

A Bridgerton színésznője, Adjoa Andoh alaposan ledöbbentette az ITV műsorvezetőtársait, amikor a Buckingham-palota erkélyét „borzasztóan fehérnek” nevezte az élő koronázási közvetítés során.

Az apai ágon ghánai származású színésznő azt mondta:

Bridgerton star Adjoa Andoh calls the British royal family ‘terribly white’

Imagine someone talking like this on live TV about any other race pic.twitter.com/oX8V8rwiM0

— End Wokeness (@EndWokeness) May 7, 2023