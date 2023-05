Oroszország átfogó légitámadást indított Ukrajna ellen

Átfogó légitámadást indított Oroszország hétfőre virradóra Ukrajna ellen. Harci repülőket és drónokat is bevetettek, és rakétazáport zúdítottak az ukrán katonák állásaira. Napközben egész Ukrajnában légi riadó volt érvényben. Az oroszok újult erővel támadnak Bahmutnál is, de még mindig nem sikerült bevenniük a hónapok óta ostromlott várost. Közben Moszkvában már készülnek a győzelem napi ünnepségre.

Egy orosz harci drón zuhanó roncsai csapódtak be egy kijevi lakóházba hétfőre virradóra. A pilóta nélküli repülőt az ukrán légvédelem lőtte ki, még mielőtt nagyobb kárt okozott volna.

„Az éjjel kamikazedrónokkal támadták a fővárost, csaknem négy órán át, több hullámban. De az új légvédelmi rendszereknek köszönhetően mind a 35 drónt lelőttük. Ez volt a legsúlyosabb légitámadás Kijev ellen a háború kezdete óta. A repülők több darabja lakóházra hullott. Halottak szerencsére nincsenek, de öten megsérültek. Kettejük állapota súlyos” – foglalta össze a helyzetet Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere.

Szemtanúk szerint hatalmas robbanás kísérte a rakéták becsapódását egy odesszai ipari parkban. Egy raktár teljesen leégett. Három ott dolgozó munkásnak sikerült kimenekülnie az épületből. Negyedik társuk eltűnt a lángok között.

Szóltak a légvédelmi szirénák Herszonban, Zaporizzsjában, valamint Mikolajivban is hétfőre virradóra.

Az orosz bombázók és drónok vasárnap éjszakai támadásainak több halálos polgári áldozata van az ukrán jelentések szerint.

Az ukrán hadsereg különleges alakulatai azt is állítják: az oroszok tiltott fegyvereket vetettek be Bahmutnál, és erről felvétel is készült. Videón rögzítették, amikor foszforalapú gyújtóbombákat dobtak le az ostromlott városra.

Moszkva ezt tagadja, ahogy a Kijev által a genfi egyezmény megsértésére vonatkozó korábbi vádakat is elutasította. Az orosz védelmi minisztérium szóvivője hétfő reggeli hadijelentésében ugyanakkor arról beszélt, hogy

a légierő hatékony támogatásának hála Jevgenyij Prigozsin emberei tovább nyomultak előre Bahmutnál.

A Wagner orosz magánhadsereg tulajdonosa korábban azt ígérte: május kilencedikére, a győzelem napjára beveszik a donyecki várost, ez azonban egyelőre nem sikerült.

A cseh köztévé forgatócsoportja a hétvégén szinte a rommá lőtt város határáig jutott.

„Az ott Bahmut, odalenn. Az egész várost füst takarja” – mondta egy, a stábot kísérő ukrán katona. Szerinte az oroszok az elmúlt másfél hétben újabb csapatokat vezényeltek Bahmut környékére, és már éjszakánként is lövik a városban harcoló ukrán alakulatok állásait.

„A katonák azt mondják, egyre nyugtalanabbak az éjszakáik. Minden oldalról szinte folyamatosan kapják a tüzérségi tüzet” – számolt be tapasztalatairól a cseh köztévé tudósítója.

Moszkvában közben a keddi, győzelem napi ünnepségre készülnek. Felsorakoztatták a harckocsikat, fellobogózták és feldíszítették a Vörös teret.

Az orosz fővárosban idén is megrendezik a katonai parádét. A Kreml elleni dróntámadásra hivatkozva azonban több más városban lefújták a hasonló felvonulásokat. Idén a szokásosnál visszafogottabban ünneplik a Szovjetunió náci Németország felett aratott második világháborús győzelmének évfordulóját.

Kiemelt kép: Találatot kapott épületek füstölnek az orosz erők által ostromlott kelet-ukrajnai Bahmutban 2023. április 26-án (Fotó: MTI/AP/Libkos)