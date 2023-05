Nyalókán és boron élt túl öt napot a csapdába esett nő

Épségben találtak meg egy nőt, aki öt napon át nyalókán és boron élt, miután eltűnt a Victoria állambeli High Countryban, egy erdős területen.

A woman who went missing for five days in the Australian bushland has been found after surviving for five days on lollipops and a bottle of wine. https://t.co/NhqiD7jE0h

— CBS News (@CBSNews) May 8, 2023