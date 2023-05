Moszkva lebegő fegyvere új fejezetet nyithat a háborúban

Az orosz légierő néhány hete vetette be először az úgynevezett siklóbombákat az ukrajnai háborúban. A siklóbombák – ahogy arra a nevük is utal – szárnyaik segítségével képesek siklani a levegőben, vagyis nem függőlegesen zuhannak a földre. Ez lehetővé teszi, hogy az orosz vadászpilóták távolabbi célpontokat is eltaláljanak, emellett a légvédelmi radarok is nehezebben észlelik a szerkezeteket.