Ellenzéki tüntetést tartottak az erőszak ellen több szerbiai városban

A kormány és a köztársasági elnök távozását követelte az a több ezer ember hétfőn, aki a szerbiai parlament épületétől a kormány épületéig tartó sétával tiltakozott, mert véleményük szerint az ország vezetése nem megfelelő módon reagált a múlt héten történt iskolai és utcai lövöldözésre.

A szervezők tájékoztatása szerint a Szerbia az erőszak ellen elnevezésű megmozdulás keretében Belgrád utcáin mintegy ötvenezer ember vonult végig hétfőn a koraesti órákban. Más szerbiai városokban szintén tartottak csendes tiltakozásokat.

A tüntetést az ellenzéki parlamenti pártok – a Demokrata Párt, a Néppárt, a Baloldali Zöld Front, az Együtt, a Szabadság és Igazságosság Pártja, a Szabad Polgárok Mozgalma, a Fordulat Mozgalom, valamint az Egység Szakszervezet – szervezték annak a 17 halottnak és 21 sebesültnek a tiszteletére, akit a múlt héten Belgrádban és Mladenovac közelében ölt meg két ámokfutó.

Múlt szerdán egy 13 éves fiú egy iskolai lövöldözés során megölte nyolc társát és az iskolaőrt, valamint egy tanárt és további hat diákot megsebesített. Egy nappal később egy 20 éves férfi gépkarabéllyal lőtt le nyolc embert, és további tizennégyet megsebesített a Belgrád melletti Mladenovacon és környékén.

A tiltakozáson nem hangoztak el beszédek, a tiltakozók egy ideig csendesen vonultak az utcákon, majd „Mondjon le!” felkiáltásokkal követelték a kormány és a köztársasági elnök távozását. A szervezők ugyanakkor kiadtak egy közleményt követeléseikről. Ezek között szerepel, hogy sürgősen szabjanak gátat az erőszak népszerűsítésének a médiában és a közösségi térben, váltsák le a médiahatóság tagjait, tiltsák be a gyűlöletet és erőszakot népszerűsítő nyomtatott sajtótermékeket, és vonják meg az országos sugárzási jogot azoktól a televízióktól, amelyek az erőszakot népszerűsítik. Követelik emellett minden erőszakos tartalom betiltását a televízióban.

A követelések között szerepel a belügyminiszternek, a titkosszolgálatok vezetőjének, valamint az oktatási miniszternek a lemondása. Utóbbi vasárnap már benyújtotta lemondását.

Követelik emellett a parlament ülésének összehívását, amelyen a kormány felelősségét vizsgálnák a lövöldözések ügyében, illetve hosszú távú megoldásokat keresnének, amellyel megakadályozható lenne, hogy a mostanihoz hasonló esetek előforduljanak.

A tömeggyilkosságokra adott válaszként a szerb kormány a vonatkozó törvények szigorítását jelentette be, illetve egyhónapos amnesztiát hirdetett az illegális fegyverek és lőszerek leadására.

Mivel az iskolai lövöldözés elkövetője még nem töltötte be a 14. életévét, büntetőjogilag nem vonható felelősségre. A mladenovaci ámokfutás elkövetője pedig októberben tölti be 21. életévét, így a szerbiai büntető törvénykönyv értelmében életfogytig tartó börtönbüntetésre nem ítélhető, a legszigorúbb kiszabható ítélet 20 év letöltendő szabadságvesztés. A kormány a büntethetőség alsó korhatárának 14-ről 12 évre csökkentését is bejelentette.

A kilencvenes évek délszláv háborúi után rengeteg fegyver maradt a civil lakosságnál is, Szerbiában száz lakosra átlagosan 40 lőfegyver jut. Iskolai lövöldözések viszont nagyon ritkán fordulnak elő az országban, és azokat eddig egyetlen esetben sem fiatalkorú követte el. Az utóbbi évek legsúlyosabb ámokfutása éppen tíz évvel ezelőtt történt, amikor a Belgrádtól 50 kilométerre délre található Velika Ivanca faluban egy férfi 13 rokonát gyilkolta meg.