Amerikai filozófus: Jelentősen növekedett azon gyerekek száma, akik nemi identitásválsággal küzdenek, ez pedig egy társadalmi fertőzés eredménye

– Ha követjük az ideológiai fejleményeket, progresszív ideológiák, és különösen a genderideológia körüli folyamatok alakulását, akkor azt látjuk, hogy – és talán mondhatjuk – teljes offenzívát láthatunk. Ennek társadalmi hatásaként, gondolja, hogy ennek már pszichológiai értelemben is van lenyomata a társadalmon?

– Teljes mértékben. A valóság az, hogy amit látunk az a jelentős növekedése azon gyerekek számának, akik nemi zavarokkal és nemi identitásválsággal küzdenek. Ez pedig teljesen nyilvánvalóan egy társadalmi fertőzés, egy pszichés fertőzés eredménye. Terjed és felerősödik természetesen az iskolákban az Egyesült Államok szerte, de ugyanúgy szerepe van benne az influenszereknek, vagyis a közösségi médiaszemélyiségeknek. Számomra nem kétséges, és ezt látjuk, hogy egy pszichés nyomás társadalmi szinten is képes terjedni. Látjuk akár az öngyilkossági esetekben, hogy miként jön létre a mintakövetés révén egy-egy öngyilkos csoportosulás. Amikor egy gyerek elkövet ilyen cselekményt, aztán barátok követik, majd azok barátai is. Ilyesmi folyamatot látunk itt is, a genderideológia körül. Nem csak egy filozófiai elméletről van szó, egy elméleti vitáról, mint mondjuk a marginális személyi jövedelemadó hatásairól, hanem nagyon is kézzelfogható hatásokról, ami káros a gyerekek lelkére és testére. Őszintén szólva pontosan ez az, amiért ma óriási felzúdulást és ellenállást látunk. Korábban is volt vita például azonos neműek házasságáról, de azzal kapcsolatban nem volt annyira nyilvánvaló, hogy milyen rossz kimenetellel járhat.

Most viszont látjuk, mit jelent, ha gyerekeket beszippant ez az ideológia, amikor azt mondják nekik, hogy egyszerűen csak a rossz testbe születtek, aminek a megoldása nemi hormonok és akár a nemzőképességet megszüntető műtéti beavatkozás.

Borzasztó, hogy idáig jutott, de, ami amerikai emberek millióit felébresztette az az, hogy a gyerekeket is elérte.

– Akkor van ellenállás, visszavágás? Merthogy kulturálisan is annyira széles körben elterjedt. Csakhogy az egyik legutóbbi ellentmondásos ügyet említsük, a BudLight sörmárka körül alakult ki, ami az egyik vezető sörfajta. Partnerséget kötött egy transznemű influenszerrel. Ez vajon annak a jele, hogy az ideológia mennyire széles körben elterjedt kulturálisan, vagy annak a jele, hogy van ellenállás, amire Budweiser kénytelen volt reagálni?

– Valóban kénytelenek voltak. Az a helyzet, hogy ha ilyen néhány évvel ezelőtt történt volna, ha ez a cég akkor lépett volna, akkor nem lettek volna ilyen következményei rájuk, mert az emberek nem törődtek volna vele, idegenkedve, furcsálkodva tekintettek volna egy ilyen lépésre. Ma már egy olyan pillanatban vagyunk, amikor majdnem mindenki, akinek kisgyereke van, aki közfinanszírozású iskolába jár, tudja, látja hogy a gyerekét ezekkel az elképzelésekkel megszólítják. És most egy meglehetősen konzervatívnak számító nagyvállalat, mint a sört gyártó Anheuser-Busch lép egy ilyet. Minden sörmárka között pontosan a Bud Light az, amit a dolgozó, kékgalléros munkásemberhez, Amerika középső államaihoz kötöttek. És akkor vesznek valakit, aki tulajdonképpen férfit, Dylan Mulvaney-t, aki a karikatúrája annak, hogy mi a nő. Mindenki tudja, hogy egy férfiból lett nőről van szó, aki egyik pillanatról a másikra a sörmárka szószólójává válik.

Nem egyszerűen az történt, hogy a genderideológiát beszuszakolták a márkába, hanem ez a vállalat az egészet arcátlan módon a fogyasztók képébe vágta. A cég pedig, amikor legutóbb néztem, nagyjából 7 milliárd dollárt veszített piaci értékéből a fogyasztók elpártolása miatt.

Szóval ma már van ára egy ilyen lépésnek, de nagyon hosszú ideig ilyen költséggel nem szembesültek, következmények nélkül tudtak lekenyerezni baloldali szervezeteket azzal, hogy hasonló, úgynevezett emberjogi kampányaikhoz csatlakoztak. Ma viszont az embereket annyira felháborítja ez az ideológia a nemi identitás körül, hogy kimondták, „rendben, én meg többet nem iszom ezt az ostoba sört”.

– Van egy másik ilyen vitatott ügy, ami jelzi, megmutatja, hogy kormányzati szinten miként kezelik A befogadás eszméjének jelképeként a transzneműség kérdéseit. Van egy kormányjavaslat arra, hogy a nők egyenjogúságáról szóló jogszabályba, a 9-es rendelkezésbe integrálnák a tilalom tilalmát, vagyis megtiltanák, hogy az iskolák megtiltsák a transznemű diáksportolók számára, hogy a választott nemük sportolói között versenyezzenek. Praktikusan, hogy a biológiai értelemben fiúk a lányok között induljanak el.

– Igen, és összességében, és egész pontosan itt nem is annyira a tilalom a fő kérdés, hiszen senkit nem a részvételtől akarnak visszatartani, hanem a kérdés úgy merül fel, hogy férfiak versenyezhetnek-e nők között, ez maga az ügy tulajdonképpen. Hiszen azt mondani egy férfinak, hogy nem versenyezhetsz az egyetemi sportban nők ellen, az nem kitiltás, a férfiak között elindulhat. Ezért léteznek nemek szerint elkülönített sportok. Említette a 9-es rendelkezést is, nos ez egy 50 éves törvény, igazán arra hozták létre, hogy nők számára lehetőségeket teremtsenek, különösen a felsőoktatási közegben. A jogszabály szól a lányok és nők sportolási, versenyzési lehetőségeiről is. Viszont most Joe Biden elnöksége idején véglegesítés alatt van egy új szabály, ami a nemek meghatározásának módját alakítja. Mégpedig azáltal, hogy ide sorolja a genderidentitást. Bár én ezt nem gondolom egy valóságos dolognak, de arról szól, hogy létezik egy belső megérzés a nemi hovatartozásunkat illetően, ami eltérhet a biológiai nemünktől. Szóval ennek a változtatásnak a révén egy férfi, aki saját magát nőként azonosítja, valóságban is nőnek számítana. Csakhogy ez az említett 9-es rendelkezés kiforgatása, a törvény szellemének elpusztítása.

Ezért van az, hogy az államok törvényeket alkotnak a nemek szerint elkülönített sportról, de ekörül komoly csatározások lesznek még az tagállamok és a szövetségi kormány között, amely Biden elnök alatt minden rendelkezésére álló eszközzel erőlteti. Ez a realitás, ez fog történni, de szerintem nem vették számításba az ellenállás szintjét, amibe bele fognak ütközni.

És, ha erre az egész változtatási szándékra egyfajta tradicionális értelemben vett józan ésszel tekintünk, akkor még csak nem nevezhetjük égbekiáltónak, hanem nevetségesnek és egyben szomorúnak. De ez a valóság.

És erőltetik, így van, de ez a sportról szól, ami önmagában szomorú. De azért nem ez a leginkább egzisztenciális válságjelenség manapság. Ami viszont annak számít az a genderideológia alapú orvoslás. Én az elmúlt másfél évben ennek tanulmányozásával foglalkozom leginkább, mert persze az szomorú, ha egy férfi elindulhat a nők között az egyetemi atlétika-, vagy úszóversenyen, és igazságtalan. De akkor minek nevezzük, ha gyerekeket ivartalanítanak, ami gyakorlatilag történik. És azzal az őrült gondolattal támasztják alá ennek elfogadhatóságát, amiről meg vannak győződve, hogy azokban az esetekben nem is egy fiú áll velünk szemben, hanem egy lány, aki csapdába esett egy fiú testében. Azt mondják, ezt azzal lehet orvosolni, hogy teljes mértékben

átalakítják a testet, hozzáigazítják ahhoz a bizonyos genderidentitáshoz. Ahelyett, hogy azt mondanák: eltorzult önértékelésről van szó, segítünk ennek kezelésében.

Nos ennyire messze jutottunk, amilyen mélyen a genderideológia gyökeret vert és alakítani képes az egészségügyi szervezetek szemléletmódját. Normális esetben az orvosszervezetek megálljt parancsolnának ennek, csakhogy jelen esetben ezek is ideológiai fogollyá váltak, a genderideológiai ejtett rabul őket, és így a szövetségi államok törvényhozóira, szabályozóira hárul a feladat, hogy megállítsák ezt az egészet. A magam részéről nagyon örülök annak, hogy legalábbis pillanatnyilag mintegy egy tucat állam el is fogadott ilyen irányba mutató törvényeket.

– Ami a sportban látható talán inkább egy tünet, ahogy Ön is utalt erre. Ugyanakkor létezik valós ellenállás a egészségügyi-tudományos közeg részéről ez ellen az ideológiai nyomulás ellen? Ami végső soron orvosi és akár sebészeti eljárások formájában ölt testet.

– Ez így van, és létezik egy őszinte, mélyreható vita is a tudományban. Minden országban, ahol az orvosi irodalom, az esetek átfogó elemzését elvégezték, és tényleg átfogó módon, nem csak egy-egy esetet kiragadva. Ez Nagy-Britanniában, Finn- és Svédországban készült el, és azt találták, hogy egyáltalán nincs bizonyíték arra, hogy ezek a beavatkozások jó eredménnyel hoztak volna a kezelésen átesett gyerekek számára. Svédország esetében, az ott kiadott jelentés egyértelműen ki is mondta, hogy ezek nem egészségügyi beavatkozások, hanem kísérletek. Ott világosan kimondták. Szóval mindenütt, ahol elvégezték a felülvizsgálatot a nemi átalakítások ellen foglaltak állást, mégis az Amerikai Orvosi Szövetség, és az amerikai gyermekorvosok társasága is ezt a megközelítést támogatja. Én pedig meg vagyok győződve arról, hogy óriási a különbség van az ilyen érdekképviseletek között, amelyek azt állítják, hogy tudomány nevében szólalnak meg, és a tudományos bizonyítékok között.

– De ez megakadályozza őket abban, hogy ugyanazt folytassák?

– Hogy megakadályozza-e őket? Nos, amit én remélek, illetve ami végső soron megállíthatja ezeket az orvosszervezeteket, az nem a tudományos bizonyíték lesz, hanem a perek, az, hogy egyre több per indul ellenük. Ugyanez igaz a gyermekek számára fenntartott genderklinikákra is, a csoportosan indított hatalmas perek jelenthetik a végüket, és azt gondolom, hogy ez is fog történni. De ez jog, és nem az én szakmám, az én munkám arról szól, hogy a döntéshozói téren adjak tanácsokat.

Tehát amit összességében látok, hogy ennek az egésznek bírósági perek véget vetnek majd, de ez megtörténik mondjuk öt év múlva, és addig még hány ezer gyereknek esik baja, vagyis a döntéshozatalban résztvevőknek és a politikusoknak addig is az a feladatuk, hogy megnézzék mit tehetnek a károk korlátozására.

Nem várhatunk arra, hogy a perek öt, vagy tíz év múlva eredményt hoznak, hanem most kell megállítanunk, mert tudjuk, hogy egy gyalázatos dologról van szó.

