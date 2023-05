Veszélyhelyzetet hirdettek ki Kanadában az erdőtüzek miatt

„Az albertaiak biztonsága, egészsége és jóléte megóvása érdekében döntöttünk a veszélyhelyzet kihirdetéséről” – közölte sajtótájékoztatóján Daniella Smith, Alberta tartomány miniszterelnöke.

A hatóságok további ezreket szólítottak fel, hogy készüljenek fel a kitelepítésre.

🔴⚠️🔥Terrifying evolution of the more than 80 current #Wildfires in #Alberta, as captured by #GOES18 today May 5 in the latest 7 hours via #ABFire @zoom_earth #Canada #ClimateEmergency #ClimateCrisis #climatebrawl @ai6yrham @StormHour @GeraldKutney pic.twitter.com/5BHqn3hVkB

— SatWorld (@or_bit_eye) May 5, 2023