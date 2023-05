Hidegvérrel lőtt agyon nyolc embert egy fegyveres ámokfutó Texasban

A tettest, akiről a hatóságok feltételezik, hogy egyedüli elkövető volt, egy rendőr lőtte agyon a texasi Allen településben lévő Allen Premium Outlets bevásárlóközpontban.

Jon Boyd, a mintegy százezer lakosú Allen tűzoltóparancsnoka újságíróknak elmondta, hogy kilenc embert szállítottak kórházba lőtt sebekkel, ketten közülük a kórházban belehaltak sebesüléseikbe.

Három további sebesült állapota válságos, a négy másiké stabil. A sebesültek 5 és 61 év közöttiek.

A mass shooting has taken place at the Allen Premium Outlets mall in Allen, Texas.

Details below:

The Shooter has been confirmed to be dead.

– The Shooter has been confirmed to be dead.

– The Allen Police Department, has put out the following statement: “Law… pic.twitter.com/JQbYlsuisp

