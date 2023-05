Az LMBTQ-csoport érzései az alkotmányos jogoknál is fontosabbak?

Kirángattak a tornaóráról egy 12 éves amerikai kisfiút, mert olyan pólót viselt, amin az állt, hogy csak két nem létezik. A diák szerint korlátozták a szólásszabadsághoz- és véleménynyilvánításhoz való jogát, a család ügyvédje szerint ez a cenzúra elég egyértelmű esete.

Az incidens után a fiút az iskolai bizottság ülésén is meghallgatták, ahol ismét kiállt a véleménynyilvánításhoz való jogáért, amit az amerikai alkotmány első módosítása garantál számára – írja a Magyar Nemzet.

Liam Morrison megjegyezte, hogy amikor arra kérték, vegye le a pólóját, azt is mondták neki, hogy az „egy védett társadalmi csoportot támad”, mire ő megkérdezte: mi ez a védett csoport? Az ő érzéseik fontosabbak, mint az én jogaim?

Hozzátette: „nem panaszkodom, amikor szivárványos zászlókat és sokszínűségre utaló plakátokat látok kiakasztva az egész iskolában, mert másoknak ugyanúgy joguk van a hitükhöz és a véleményükhöz, mint nekem”.

A diák azt is elmondta, hogy sem a személyzet, sem a diákok közül senki nem mondta neki, hogy zavarja, amit visel, sőt épp ellenkezőleg, több gyerek is azt mondta, hogy támogatják, amit tesz, és ők is szeretnének egy olyan felsőt.

Liam az iskolai tisztviselők kettős mércéjét is szóvá tette, megjegyezve, azt mondták neki, hogy a pólója zavaró.

„Minden nap tapasztalom, hogy megzavarják a tanulásomat. Az órán rosszul viselkedő gyerekek zavarnak, és nem tesznek semmit a védelmemben. Miért alkalmazzák ezeket a szabályokat az egyik gyerekre, ha a másikra nem?” – tette fel a kérdést. Mint mondta, tudja, hogy joga van ezt a pólót viselni. 12 évesen van saját véleménye, amit joga van kifejezni még az iskolában is – számolt be minderről a Magyar Nemzet.