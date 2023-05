Kivégezték a terrorizmussal vádolt iráni-svéd kettős állampolgárt

Habib Farajollah Chaabot a Harakat an-Nidal nevű lázadócsoport alapításával, valamint más terroristacsoportokkal való együttműködéssel vádolták. A vádirat szerint a férfinak köze volt ahhoz a merénylethez is, amelyet 2018-ban követtek el egy ahvázi katonai díszszemlén, s amelyben legkevesebb 25 ember vesztette életét, és 250-en sebesültek meg.

A vádak szerint mindemellett a férfi „elvetette a korrupció magját a Földön”, amelyért az iszlám jog, a saría törvényei szerint a vétkesre a legszigorúbb büntetés, halálos ítélet szabandó ki.

Chaabot 2020 októberében vették őrizetbe Iránban, tárgyalása a múlt évben kezdődött. A halálos ítéletet először decemberben mondták ki, márciusban pedig az iráni legfelsőbb bíróság helybenhagyta a kettős állampolgár halálbüntetését, a döntés ellen pedig nem lehetett fellebbezni.

