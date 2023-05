Képeken Harry herceg, ahogy várja Károly király koronázását

Fotó: (Aaron Chown – WPA Pool/Getty Images)

Megérkezett a szertartásra Harry sussexi herceg, III. Károly másodszülött fia, Vilmos trónörökös öccse is, aki több mint három éve felhagyott a királyi család magas rangú tagjaként végzett munkájával, és amerikai feleségével, Meghan hercegnővel együtt Kaliforniába költözött.

Harry és a család viszonya azóta is feszült. A tervek szerint Harry nem is vesz részt a háromnapos koronázási hétvége további ünnepi rendezvényein, hanem édesapja koronázása után szinte azonnal visszautazik Amerikába.