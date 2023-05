Felrobbantották az orosz író autóját, a sofőrje meghalt

A közlések szerint az önmagát hazafiasként pozicionáló írók csoportjához tartozó Prilepin ellen Nyizsnyij Novgorodban, Moszkvától 400 kilométerre keletre követtek el merényletet.

A mentőszolgálat beszámolója szerint a robbanószerkezetet Prilepin autójának aljára erősítették. A jármű a robbanáskor a levegőbe repült.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Telegram-bejegyzésben reagált a robbantásra, és úgy vélte, azért nyugati országokat -köztük az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát – terheli a felelősség.

„Washington és a NATO egy újabb terrorista sejtet táplál – a kijevi rezsimet” – írta a szóvivő.

⚡ Russian media: Pro-war Russian writer hospitalized after car explosion.

Russian writer Zakhar Prilepin, known for his pro-war views, is hospitalized after his car exploded in Nizhny Novgorod Oblast in what appears to be an assassination attempt, Russian media RBC reported. pic.twitter.com/vk5wjMVN4V

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 6, 2023