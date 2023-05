Egy éven át titkolta, hogy milliókat nyert – a tévéből tudta meg a család

A 24 éves Daniel O’Halloran tavaly nyerte meg az ITV kvízműsorának fődíját, mintegy 42 millió forintnak megfelelő összeget. A család tudta, hogy a férfi indult a kvízműsoron, de O’Halloran azt mondta, hogy csak négymillió fontot nyert, egyedül nagymamájának vallotta be az igazságot.

Man who won £99k on an ITV quiz show kept it secret from his family for a whole year https://t.co/eHhV7HnsMl pic.twitter.com/q3qOGZVOtX

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 4, 2023