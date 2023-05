Kinyitották a fagyasztót, ekkor derült fény a lakótárs szörnyű tettére

Az 52 éves birminghami Damion Johnson szerdán a bírósági meghallgatásán beismerte, hogy eltitkolta a 71 éves korában elhunyt lakótársa, John Wainwright halálát, a maradványait pedig a fagyasztójában rejtette el – adta hírül a helyi sajtó.

Wainwright 2018 szeptemberében halt meg, de a holttestét csak két évvel később fedezték fel.

Az ügyészség szerint a férfi a lakótársa halála után megszerezte bankkártyáját, azzal több alkalommal is fizetett vásárláskor, készpénzt vett fel vele, valamint az elhunyt bankszámlájáról rendszeresen utalt pénzt a saját számlájára.

Damion Johnson pleaded guilty at Derby Crown Court on Tuesday to keeping John Wainwright’s body in the freezer of a property in Birmingham https://t.co/g1ssymVBbd

— Sky News (@SkyNews) May 3, 2023