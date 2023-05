Hűséget fogad III. Károly királynak Ausztrália miniszterelnöke

Albanese az 1999-es sikertelen népszavazáson arra voksolt, hogy Ausztráliának ausztrál állampolgár legyen az államfője, de elfogadta, hogy az ausztrálok többsége úgy véli, köztársaság helyett maradjon inkább alkotmányos monarchia. Ő maga ezt is fogja képviselni szombaton, a koronázási ünnepségen Londonban – tette hozzá.

„Nem változott a kérdésben a véleményem és ezt világossá is tettem. Szeretnék egy ausztrált látni Ausztrália államfőjeként” – jelentette ki a helyi ABC műsorszolgáltatónak. Hozzátette: ez nem jelenti azt, hogy valaki nem tiszteli a jelenlegi kormányzati rendszert. Miniszterelnökként különös felelősség terhel azzal kapcsolatban, hogy a nemzetet az alkotmányos rendelkezéseket tiszteletben tartó módon képviseljem – fogalmazott.

It was pleasure to meet King Charles III again at Buckingham Palace, and an honour to represent Australia at his Coronation. pic.twitter.com/DdGjc0z6Ol

— Anthony Albanese (@AlboMP) May 2, 2023