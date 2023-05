Alelnökként kenőpénzt fogadhatott el Joe Biden amerikai elnök

Még alelnökként kenőpénzt fogadhatott el politikai szívességekért cserébe Joe Biden jelenlegi amerikai elnök, az FBI-nak vannak is erre utaló információi két republikánus kongresszusi képviselő szerint. A Biden család tagjaival kapcsolatban már több kétes ügy is napvilágra került, az amerikai kongresszus kínai vállalatok kifizetéseinek ügyében is vizsgálódik.