Kutyakölyköt kapott ajándékba a mexikói mentőcsapat Törökországtól

A mexikói védelmi minisztérium korábban közölte, hogy tárt karokkal várják a kutyakölyköt, s bíznak benne, hogy az elpusztult mentőkutya, Proteo nyomdokaiba lép. A három hónapos kiskutyát Törökországban online szavazáson nevezték el Arkadasnak, ami barátot jelent.

Arkadas, a three-month-old German Shepherd, was gifted to the Mexican army by Turkey following the death of Proteo, a rescue dog that died while helping to find survivors of February’s massive earthquake near the Turkish-Syrian border https://t.co/3PjBpGp4Vk pic.twitter.com/CpGhTpaZDy

— Reuters (@Reuters) May 4, 2023