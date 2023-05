Kívánságműsorral, zenés ajándékokkal és szívhez szóló adásokkal készül a közmédia anyák napjára

A közmédia több műsora is köszönti az édesanyákat, nagymamákat május első vasárnapján. A televízió és rádió csatornák anyák napi műsorfolyammal, zenei produkciókkal és népszerű művészek személyes történeteivel készülnek az ünnepnapra.

Speciális adással várja a nézőket már pénteken a Ridikül. A Dunán 16:05-kor kezdődő műsor vendégei – Holló-Zsadányi Norman gyerekszínész, Zsadányi Brigitta édesanya, Vágó Zsuzsi színésznő, musicalénekes és Simon Boglárka színésznő – kedves személyes történeteket elevenítenek fel életükből. Érdemes lesz követni pénteken a Család-barát és az Almárium adásait is, amelyekben ajándékkészítéshez kaphatnak kreatív ötleteket a nézők. Tematikus összeállítással jelentkezik vasárnap 17:05-kor Zenés Önök kérték, amelyben új és régi anyák napi slágerek is felcsendülnek. Láthatják többek közt a Csináljuk a fesztivált! második évadának győztes produkcióját Agárdi Szilvia előadásában, valamint Mari Zsuzsitól a Mamát. Televíziós premierrel is várja nézőit ezen a napon a csatorna, 21 órától az anyai örömök elé néző háromszoros olimpiai bajnok úszónk, Hosszú Katinka karrierjét bemutató dokumentumfilmet láthatják.

Anyák napján szívhez szóló műsorfolyammal ünnepli az édesanyákat az M2 Gyerekcsatorna. A május 7-én látható Anyák napja című nyolcrészes sorozat egy háromgyerekes család életén keresztül mutatja be, milyen gesztusokkal, ötletes élményekkel fejezhetjük ki odaadásunkat szeretteink felé. A fiatalokat célzó M2 Petőfi TV-n szombaton 21:10-től látható Nézzünk szét! középpontjában az édesanyák, nagymamák és a másnapi ünnep jelentősége áll.

A Kossuth Rádión az ünnepi alkalom miatt rendhagyó időpontban 15 órától hallható a Családok, történetek anyák napi adása. Ezt követően a 15:30-kor kezdődő Kívánságkosár című műsorban üzenhetnek szeretteiknek a hallgatók. A személyes történetekkel teli adásban elhangzik majd Kovács Kati Úgy szeretném meghálálni című lírai szerzeménye, valamint az Emberektől a Mama. A rádió Vendég a háznál című műsorában egész héten tematikus adásokkal készültek anyák napjára. A hallgatók az anyai küzdelmek mellett a Pécsett működő Anyutam projektet és az integrált szülő-csecsemő konzultáció módszerét, valamint az egyedül maradt édesanyáknak segítséget nyújtó kurzus részleteit is megismerhették, az adások a Médiaklikken újrahallgathatók.

A Dankó Rádió hallgatói egészen héten édesanyjukhoz, nagymamájukhoz fűződő kapcsolatukról mesélnek a Tudod-e még az én nótámban. A kedves történetekből készülő podcast vasárnap hallgatható meg a Médiaklikken és a rádió Facebook-oldalán. Ünnepi adással készül Nádas György is, a Jó pihenést! vendége Zoltán Erika énekesnő lesz, aki arról is beszél, milyen a kapcsolata a lányával. Ezen kívül május 7-én 13:04-től megismétli a Dankó Rádió Kállay Bori és lánya, Fonyó Barbara csütörtökön elhangzott anyák napi stúdiókoncertjét.

Május 7-én a Petőfi Rádió is egész nap várja a hallgatói köszöntőket. Reggel 6 órától estig tolmácsolják a műsorvezetők a rádió SMS számára, valamint közösségi média felületeire küldött üzeneteket. Faragó Janka a PetőFittben a jeles nap eredetéről, fontosságáról beszél.

A kiemelt kép illusztráció.