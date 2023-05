Késsel támadt volt osztálytársára és tanárára egy 16 éves lány a belgrádi tömegmészárlás után

Játékfegyverekkel sétáló gyerekekről, játékpisztolyt előhúzó általános iskolai diákról, halállistát író harmadikos tanulóról, valamint késsel egy tanárra és egy diákra támadó középiskolás lányról számoltak be a szerbiai hivatalos szervek és az iskolák csütörtökön, egy nappal azután, hogy egy hetedikes diák nyolc társát és az iskolaőrt megölte, egy tanárt, illetve hat további diákot pedig megsebesített.

Csütörtökön a tanítás minden iskolában egyperces néma csenddel kezdődött a szerdai mészárlás áldozatainak tiszteletére. A Belgrádhoz közeli Obrenovacon a tiszteletadást követően egy diák a táskájából előrántott egy játékpisztolyt, amelyet a társaira is a tanárra fogott. A fiút és a szüleit kihallgatták.

Egy 16 éves lány késsel támadt egy volt osztálytársára és tanárára egy belgrádi magánközépiskolában

– közölte a szerbiai belügyminisztérium. A lányt előállították, a diák és a tanár csak könnyebben sérültek meg.

A rendőrség kihallgatta azt a harmadik osztályos belgrádi fiút is, aki listát írt azokról, akiket meggyilkolna. A tanárok beszámolója szerint a kilencéves fiú már korábban is fenyegetőzött. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiú apját is kihallgatják. Ugyanilyen eset történt egyik másik általános iskolájában is, ahol egy nyolcadikos diák – állítása szerint egy barátja biztatására – készített halállistát. A rendőrség mindkét diákot és a szüleiket is előállította.

A szerb internetes médiát bejárta az a videó is, amely arról készült, hogy egy osztály diákjai tömegmészárlást imitálnak az iskolai szünetben, a szerdai gyilkosságot utánozva.

A kilenc halálos áldozatot követelő ámokfutás megrendítette Szerbiát, több iskolában nem volt csütörtökön tanítás. A szerb kormány pedig törvénymódosításokat kezdeményezett.

A mészárlás elkövetője július végén lesz 14 éves, a szerbiai törvények szerint pedig csak a 14 éven felüliek büntethetők a legsúlyosabb bűncselekmények esetében is. Aleksandar Vucic szerb elnök szerda esti rendkívüli sajtótájékoztatóján javaslatot tett arra, hogy

a büntethetőség korhatárát a nemzetközi példák alapján Szerbiában is 14-ről 12 évre csökkentsék.

A szerb kormány csütörtöki ülésén a köztársasági elnök minden előző napi javaslatát elfogadta. Ez azt jelenti, hogy a büntethetőség korhatárának csökkentése mellett – amiről a parlamentnek kell törvénymódosítást elfogadnia – moratóriumot vezetnek be a fegyvertartási és -viselési engedélyek kiadására, felülvizsgálják az eddig kiadott engedélyeket, ellenőrzik, hogy mindazok, akik fegyvertartási engedéllyel rendelkeznek, megfelelő módon tárolják-e fegyvereiket és lőszereiket, és ellenőrzik az ország összes lőterét is.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a hetedikes fiú szerdán, nem sokkal a tanítás kezdete után lőtt rá apja pisztolyával a diákokra, a tanárokra, és az iskola biztonsági személyzetére. Az elkövetőt a rendőrök elfogták, később a belgrádi neuropszchiátriai klinika elkülönített részén helyezték el. A fiú apját őrizetbe vették, az ügyészség a közbiztonság súlyos veszélyeztetésével gyanúsítja. Az anyát is előállították. Az apa beismerte, hogy többször is magával vitte a fiát az egyik belgrádi lőtérre.

A 13 éves tanuló legalább egy hónapja tervezte a támadást, az iskolába szerdán a 9 milliméteres fegyveren kívül egy kisebb pisztolyt, négy Molotov-koktélt és három töltött tárat is vitt. Találtak nála egy listát azoknak a diákoknak a nevével, akiket lelőni tervezett, illetve egy vázlatot, amelyen az iskola alaprajza és a tantermek elhelyezkedése szerepelt.

Az is kiderült a nyomozás során, hogy a fiú azért a szerdát választotta a bűncselekmény elkövetésére, mert osztályának aznap az első órája történelem volt, és a történelemórák tanterme esik a legközelebb az iskola bejáratához. A lövöldözés után a fiú maga hívta fel a rendőrséget, bemutatkozott, és elmondta, hogy megölt több embert az iskolában.

A fiú sem alkoholt, sem kábítószert nem fogyasztott – ismertette a toxikológiai vizsgálat eredményét a család ügyvédje csütörtökön.

Veselin Milic, Belgrád rendőrfőkapitánya közölte: először nem lehetett tudni, mi volt a mészárlás indítéka, ám a fiú vallomásaiból kiderült, hogy hosszú ideig kiközösítve érezte magát, és csúfolták a társai, ami kiválthatta az agresszív reakciót.

A kilencvenes évek délszláv háborúi után rengeteg fegyver maradt a civil lakosságnál is, Szerbiában száz lakosra átlagosan 40 lőfegyver jut. A szerb elnök tájékoztatása szerint a 6,65 milliós Szerbiában 766 ezer legális fegyvert tartanak nyilván. Iskolai lövöldözések viszont nagyon ritkán fordulnak elő az országban, és eddig egyetlen esetben sem fiatalkorú volt az elkövető.

