Buddha születésének napját ünnepelték Kambodzsában

Kambodzsában csütörtökön ünnepelték Buddha születésnapját, azaz a vészákot, amelyen a buddhista vallás hívei a hagyomány szerint megemlékeznek Gautama Sziddhártha, vagyis Buddha megvilágosodásának és halálának évfordulójáról is.

A délkelet-ázsiai királyságban vészák bocsa néven ismert, minden évben a májusi telihold idején – az ázsiai buddhista közösségekben így országonként különböző napokon – megtartott ünnep a legszentebb nap buddhisták milliói számára szerte a világon.

Erre hívta fel a figyelmet Hun Szen kambodzsai miniszterelnök is az évforduló alkalmából csütörtökön Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. Egyúttal emlékeztetett arra is, hogy az ENSZ 1999. december 15-én nemzetközi vallási ünnepként ismerte el a vészákot, amelyet azóta az ENSZ székházában és más ENSZ-irodákban is megtartanak.

A délkelet-ázsiai ország 16 millió lakosának mintegy 95 százaléka buddhista vallású.

