Ő az a hetedikes fiú, aki hidegvérrel lelőtte a társait és fel akarta gyújtani az iskolát

Nyolc gyerek és egy biztonsági őr halt meg egy belgrádi általános iskolában, amikor egy hetedikes diák lövöldözni kezdett. Többen életveszélyesen megsebesültek. A rendőrök elfogták a fiút, aki az apja fegyverét vitte magával az iskolába, ezenkívül egy kisebb pisztoly, négy Molotov-koktél és három feltöltött tár volt nála. Találtak a fiúnál egy listát is azoknak a diákoknak a nevével, akiket le akart lőni. A szerb kormány háromnapos gyászt hirdetett. A belgrádi főügyészség közélése szerint nem vonható büntetőjogi felelősségre a hetedikes fiú, mert még nem töltötte be a 14. életévét.

Kétségbeesett, egymást vigasztaló szülők, megrémült, sokkos állapotban lévő diákok és megdöbbent helyiek, így nézett ki a belgrádi Vladislav Ribnikar Általános Iskola környéke – számolt be róla az M1 Híradója.

Az intézményben reggel 8 óra 40 perckor kezdődött a lövöldözés. Az egyik diák azzal a tervvel ment be az iskolába, hogy megöli a társait.

A lövések hangját szinte mindenki hallotta. A gyerekek és a tanárok is megrémültek. Az osztálytermeket azonnal bezárták. A tanulók szerint a pedagógusok igyekeztek mindenkit biztonságos helyre vinni.

„Először azt hittem valaki petárdázott a folyosón, és semmi komoly, aztán megláttam, ahogy egy biztonsági őr a földre kerül. Azonnal bementem az osztályterembe, és mondtam a tanárnőnek, hogy azt hiszem valaki lövöldözik. Ezután biztonságos helyre menekültünk, de még ott is hallottuk a lövéseket” – mesélte az iskola egyik tanulója.

Az első percekben még nem lehetett tudni, pontosan mi történt, a szülők között pedig kitört a pánik. Sokáig nem tudták ugyanis, hogy a gyermekük az áldozatok között van-e.

„Csak annyit hallottam, hogy lövöldözés történt, és többen is megsérültek. Rohantam az iskolához, amikor ideértem, kiabálva próbáltam valakitől megtudni, hogy kik az érintettek. Végül felhívtam az osztályfőnököt, ő mondta, hogy az én gyermekem biztonságban van” – mondta egy anyuka.

Az elkövető fiú apja fegyverével ment be az iskolába. Először a biztonsági őrt lőtte fejbe, majd a társaira is tüzet nyitott. A hatóságok szerint abba az osztályterembe ment be, amely a legközelebb volt a bejárati ajtóhoz. Ott éppen történelemóra zajlott. Azt, hogy mi volt a fiú indítéka, továbbra sem tudni. A diákok szerint korábban sohasem volt agresszív. A jegyei is jók voltak, mindig kitűnő tanuló volt. Semmilyen mentális problémát nem vettek észre rajta. A szerb sajtó ugyanakkor arról is írt: a fiút társai korábban bántalmazhatták.

A példátlan mészárlásban az elkövető kilenc embert ölt meg. Hét lányt, egy fiút és a biztonsági őrt.

A közösségi oldalakon azonnal elkezdtek terjedni az elkövetőről készült felvételek. Az iskola egyik ablakából valaki azt is felvette, ahogy a mészárlás után a rendőrök leteperték és megbilincselték az udvaron.

A Híradóban bemutatott felvételeken az látható, amikor a hatóságok kihozzák a fiút az iskolából. Fejét és arcát fekete kabáttal takarta el. Így ültették be a rendőrautóba.

A hatóságok összesen két fegyvert és négy Molotov-koktélt is találtak nála. A fiú azt tervezte ugyanis, hogy felgyújtja az iskolát.

Belgrádban rendkívüli helyzetet hirdettek, minden iskolából hazaküldték a diákokat. Közben elkezdődött az elkövető otthonának átvizsgálása. A házkutatáskor kiderült: a fiú előre eltervezhette a vérontást. Listája volt azokról a diákokról, akiket meg akart ölni, és nála volt az iskola tervrajza is. Úgy tudni, kihallgatásán semmilyen megbánást nem mutatott.

Az eset egész Szerbiát megrendítette. A szerb kormány délután rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, amely egyperces néma csenddel kezdődött. Az oktatási miniszter bestiális tettnek nevezte a történteket, és azt mondta: ez az ország eddigi legnagyobb tragédiája.

A belgrádi rendőrkapitányság vezetője pedig bemutatta a fiú kézzel írt terveit, és elmondta, először az igazgatóhelyettes hívta a rendőrséget, majd maga az elkövető is telefonált.

„8 óra 42 perckor telefonált egy személy. Bemutatkozott mint Kecmanovic Kosta, majd azt mondta, több embert is lelőtt az általános iskolában, amelynek a címét is elmondta. A helyszínre érkező rendőrök azonnal megerősítették, hogy az információk pontosak” – fogalmazott a rendőrkapitányság vezetője.

Mint arról korábban a hirado.hu beszámolt: a belgrádi főügyészség közlése szerint nem vonható büntetőjogi felelősségre a hetedikes fiú, mert még nem töltötte be a 14. életévét. A fiú csak július végén lesz 14 éves, a szerbiai törvények szerint pedig csak a 14 éven felüliek büntethetők. A fiú apját őrizetbe vették, az ügyészség a közbiztonság súlyos veszélyeztetésével gyanúsítja.

A szerb sajtó arról is beszámolt, hogy a fiú apja orvos, és legálisan tartott fegyvereket otthon. Ő azt állítja, hogy ezeket egy kóddal zárt széfben tartotta. Úgy tudjuk, hogy együtt jártak lőni a fiával. A rendőség a férfit is letartóztatta.

A lövöldözés után hat gyereket és egy tanárt szállítottak kórházba. Van, aki még mindig életveszélyes állapotban van.

Egy lány, aki fejsérülést szenvedett, kritikus állapotban van. Megműtötték, és az orvosok mindent megtettek, amit csak lehetett, de továbbra is küzdenek az életéért – fogalmazott Danica Grujicic szerb egészségügyi miniszter a könnyeivel küszködve, majd elmondta: egy fiú is nagyon súlyos állapotban van, csakúgy mint a tanárnő, ő hasi sérüléseket szenvedett.

Az iskola elé már most sokan visznek virágokat és gyújtanak gyertyákat.

A szerb kormány a tervek szerint egy zöldszámot indít, amelyen bárki kérhet segítséget, aki nem tudja feldolgozni a történteket. A kormány továbbá péntektől háromnapos gyászt hirdetett Szerbiában.